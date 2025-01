Radosław Majdan nigdy nie ukrywał, że ma świetne relacje z synami Małgorzaty Rozenek-Majdan. W mediach społecznościowych wielokrotnie mogliśmy zobaczyć, jak rewelacyjnie sportowiec dogaduje się z Tadeuszem i Stanisławem. Teraz okazuje się, że nastolatkowie mogą zwierzyć się byłemu mężowi Dody z każdego tematu.

Radosław Majdan rozmawia z synami Małgorzaty Rozenek-Majdan o pierwszych miłościach?

Radosław Majdan udzielił niedawno wywiadu Plejadzie. W trakcie rozmowy został poruszony temat dzieci Małgorzaty-Rozenek Majdan z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Były piłkarz podzielił się refleksjami na temat relacji z nastolatkami. Wyjawił, że choć rozmowy o nowych miłościach nie są jeszcze na porządku dziennym, to jest otwarty na takie tematy. Przy okazji sportowiec wspomniał swoje młodzieńcze lata. - Jeszcze się nie radzą, bo ja też pamiętam, że nie biegłem do moich rodziców, kiedy mi się podobała jakaś dziewczyna. Tadek jeszcze nie, bo troszeczkę się wstydzi, ma 14 lat, a Stasiu to już jest młodzieniec, to już są takie emocje, które rozgrywa we własnej głowie. Na razie jeszcze nie było jakiegoś dylematu, że się zakochał i nie wie, co ma robić. Być może jest już tak bardzo dojrzały, że wie, co należy robić - wyznał piłkarz..

Radosław Majdan zdradził plany syna Małgorzaty Rozenek-Majdan

Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan - Stanisław już od kilku miesięcy studiuje na Uniwersytecie Lumière Lyon 2 we Francji. Radosław Majdan w niedawnej rozmowie z Plejadą wyjawił, że nastolatek nie tylko świetnie sobie radzi na studiach oraz nawiązał wiele znajomości, to także ma w planach zamieszkać w nowym miejscu na stałe. - Być może Stasiu będzie tam mieszkał, gdzie mieszka zresztą Małgosi brat ze swoimi dziećmi, więc być może takie będą jego losy - przyznał sportowiec w rozmowie z serwisem.

