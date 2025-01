Wojciecha Wysockiego od lat możemy oglądać na deskach teatru. Wielu z pewnością kojarzy go z roli doktora Wezóła w kultowym serialu "Ranczo" oraz Jerzego Dudka w "Na Wspólnej". Mimo wielu zawodowych sukcesów, w życiu prywatnym nie miał łatwo. Mimo szczęśliwego związku z 17 lat młodszą kobietą, u Wysockiego pojawiły się problemy zdrowotne. Nie ukrywał, jak ważna była dla niego obecność najbliższych.

Wojciech Wysocki poznał żonę dzięki Zborowskiemu. Po narodzinach córki dowiedział się o nawrocie choroby

Wojciech Wysocki poznał ukochaną podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej w 1998 r. Wówczas kolega po fachu, Wiktor Zborowski, przedstawił mu studentkę kulturoznawstwa, Joannę Tyszko. "Powiedział Joannie, że jestem facetem po przejściach, ale można na mnie polegać. Zazwyczaj nad wszystkim w swoim życiu zastanawiam się długo, ale z Joanną wszystko stało się bardzo szybko. Poznaliśmy się w marcu, a ona w maju była już w Warszawie" - mówił Wysocki w rozmowie z "Super Expressem". Tyszko studziła jednak zapał przyszłego męża. "Odwiozłam go swoim samochodem do hotelu. Był chyba zdziwiony, że nie chcę wejść na górę. Poprosił mnie o numer telefonu. Rankiem zobaczyliśmy się na lotnisku. Czekał na samolot, a ja odwoziłam koleżankę. Gdy doleciał, zadzwonił po raz pierwszy, a potem już rozmawialiśmy co wieczór" - wyjawiła "Rewii".

Jak się jednak okazało, sprawy potoczyły się bardzo szybko. Para doczekała córki - Rozalii, która otrzymała imię po babci Wysockiego. Niestety, radość z narodzin dziecka przyćmiła smutna informacja - nawrót choroby nowotworowej u aktora. "Pamiętam ten telefon i własne przerażenie. (...) A później postanowiłem walczyć. Dzień wcześniej byłem przy narodzinach Rozalki, wiedziałem, że mam dla kogo żyć, nie mogę się poddawać. Choć tym razem chemioterapię znosiłem już bardzo źle" - wyjawił na łamach "Dziennika Polskiego". W rozmowie z Plejadą aktor opowiedział, że wycięto mu węzeł chłonny. "Już po trzech chemiach miałem remisję. Wszystko dobrze się skończyło i żyję nadal" - dodał.

Po nawrocie choroby Wysocki poprosił ukochaną o rękę

Aktor, gdy dowiedział się o nawrocie choroby, zrozumiał, że najważniejsza w życiu jest rodzina. Postanowił poprosić Joannę o rękę. "To była cicha i skromna uroczystość. Podpisaliśmy, co trzeba, Joasia zrobiła pierogi, zjadłem i poszedłem do pracy" - wyznał w wywiadzie dla "Rewii". I mimo że Wysocki jest od żony starszy o 17 lat, to od 26 lat są razem. O relacji aktora z żoną opowiedział w "Dzień dobry TVN" Cezary Żak. "Takie domy się czuje, gdzie i kobieta, i mężczyzna mają wiele do powiedzenia i tworzą wspólne gniazdo. U nich to jest wyczuwalne nieprawdopodobnie" - mówił. Zdjęcia Wysockiego z żoną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

