Maryla Rodowicz ma 79 lat, ale cały czas jest obecna na scenie i wciąż przyciąga tłumy fanów. Gwiazda 17 stycznia wystąpiła w wypełnionej po brzegi sali w Bielsku-Białej. Jeszcze przed koncertem artystka pochwaliła się, że wszystkie bilety na wydarzenie zostały wyprzedane. "To chyba nagroda za te 60 lat walki" - napisała wokalistka w sieci.

Maryla Rodowicz dała koncert dla pełnej sali. Fan oświadczył się artystce

W trakcie koncertu Maryli Rodowicz w Cavatina Hall wydarzyło się coś zaskakującego. Jeden z fanów gwiazdy, który obserwował wydarzenie z jednego z pierwszych rzędów, zdecydował się oświadczyć artystce. Mężczyzna, aby wywrzeć wrażenie na idolce, zabrał ze sobą na koncert bukiet czerwonych róż. Nietypowe oświadczyny Maryla Rodowicz opisała we wpisie na Facebooku. "(...) Wiadomo, że czasem trzeba było pomachać do fanów wiwatujących z każdej strony. Na początku koncertu oświadczył mi się chłopak siedzący w pierwszym rzędzie z bukietem czerwonych róż, na oko nie miał jeszcze trzydziestki. Myślicie, że taka różnica wieku jest ok?" - napisała gwiazda. Pod postem artystki natychmiast pojawiło się wiele wpisów od fanów gwiazdy, którzy nie kryli rozbawienia zaskakującym incydentem. "Myślę, że jak miał skończone 18 lat, to wszystko jest ok", "Nie dziwię się, pani to każdemu w głowie zawróci. Ma pani to coś", "Trzeba było brać w ciemno" - pisali fani Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz wyprzedaje ubrania. Nie każdego stać na te kreacje

Maryla Rodowicz zaskoczyła fanów, informując o wyprzedaży swojej szafy. Artystka, którą oprócz muzyki wielu kojarzy z nietuzinkowych stylizacji, wystawiła ubrania w jednym ze znanych serwisów internetowych. "Oddaję w wasze ręce perełki z mojej szafy. To prawdziwe dzieła sztuki, wyszukane, wychodzone... Cieszę się, że znajdą nowy dom, może właśnie u ciebie" - napisała gwiazda w sieci. W ofercie internetowej wyprzedaży Maryli Rodowicz znalazły się głównie buty oraz torebki znanych marek. Najtańsze obuwie marki Sergio Rossi to wydatek rzędu 700 złotych, natomiast najdroższa torebka, model Chanel, kosztuje aż 12 tysięcy złotych. Pozostałe akcesoria także nie należą do najtańszych, ponieważ ich ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

