Joanna Przetakiewicz tworzyła z Janem Kulczykiem popularną w mediach parę. Byli oni w związku już od 2003 r. i rozstali się na około półtora roku przed śmiercią Kulczyka w 2015 r. O zakończeniu ich relacji Przetakiewicz zaczęła opowiadać po latach. Projektantka otworzyła się na powrót do tego temat podczas wywiadu u Żurnalisty w 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz o wychowaniu synów. Co po niej odziedziczyli?

Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk mieli powody, by się rozstać. Celebrytka wyjawiła, jakie

Przetakiewicz nie ukrywała, że ukochany pomógł jej w stworzeniu i rozkręceniu marki odzieżowej. Jak się jednak miało okazać, to właśnie oddanie pary wobec ich biznesów miało doprowadzić do końca relacji. - W jakimś sensie zaczęła się ta sytuacja tak zagęszczać i my byliśmy tak zajęci, że takie życie potrafi cię przepalić - stwierdziła Joanna w rozmowie z Żurnalistą. Biznesmenka podkreśliła dalej, że przez fakt, iż jest pracowitą i ambitną kobietą, choć w trakcie związku mogła, nie chciała jednak porzucać życia zawodowego. Odbiło się to niestety na relacji z Kulczykiem.

Poczułam w pewnym momencie, że muszę znowu pracować, bo byłam do tego przyzwyczajona. Pracowałam od 22. roku życia, zawsze byłam niezależna i gdzieś we mnie rósł głód takiej sytuacji, że ja jednak muszę robić coś dla siebie. Potem, w tym całym natłoku obowiązków, niesamowicie intensywnego trybu życia, stało się to szalenie trudne

- dodała w wywiadzie Przetakiewicz.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Joanna Przetakiewicz wyszła za mąż, gdy miała 20 lat. Rozwód był dla niej trudnym doświadczeniem

Projektantka wiedzie teraz życie u boku nowego męża. Poznali się na lata przed wejściem w związek

Przypomnijmy, że Joanna Przetakiewicz od 2018 roku jest w związku z producentem Rinke Rooyensem. Mimo iż para stanęła na ślubnym kobiercu dopiero we wrześniu 2020 roku, zakochani poznali się wiele lat wcześniej, jeszcze przed rozkręceniem kariery modowej Przetakiewicz. Prawdziwe uczucie narodziło się więc między nimi zaledwie kilka lat temu. "29.09.2020 Nasza szczęśliwa data. Dzisiaj - cztery lata później - wiem jedno: Kocham Cię jeszcze bardziej. Najlepsze przed nami" - napisała projektantka w 2024 roku z okazji kolejnej rocznicy ślubu z Rinke, udostępniaj przy tym wspólne zdjęcie.



Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!