Michał Korkosz, znany szerzej pod pseudonimem Rozkoszny, to popularny polski bloger kulinarny. Na Instagramie jego poczynania obserwuje ponad 700 tysięcy osób, a na TikToku zebrał publikę sięgającą niemal 300 tysięcy użytkowników. Nic dziwnego więc, że gdy Rozkoszny dodał filmik, prezentując swoją nową kuchnię, fani rzucili się, by jak najszybciej przyjrzeć się wnętrzu.

Rozkoszny pochwalił się kuchnią. Fani prędko ją ocenili

"Moja nowa, wymarzona kuchnia. Jej proces powstawania był długi, bo zmieniłem literalnie wszystko!" - zaznaczył w podpisie pod filmikiem Rozkoszny. Bloger podkreślił dalej, że jej "trzonem miała być wyspa z apetycznie obłych kafelków w kolorze sałatki Cezar". Na ścianach możemy zobaczyć płytki z matowego marmuru, a na blatach wykończeniem zaimpregnowanego kwarcytu. Rozkoszny zaznaczył, że wybranego przez niego kamień ma być wyjątkowo trwały, na czym mu zależało. "Szafki zrobiliśmy w odcieniach błękitnego nieba i ubitego masła, bo w końcu jest to rozkoszna kuchnia" - podsumował w opisie. Zdjęcia z nowej kuchni Rozkosznego możecie zobaczyć w galerii u góry strony.

Wielbiciele blogera postanowili podzielić się zdaniem na temat urządzenia wnętrza w komentarzach. "Przepiękne masz to centrum dowodzenia" - napisała Julia Wieniawa. "Czekałam na ten film!" - dodała Red Lipstick Monster. "Te blaty... W ogóle wszystko tak pasuje, a najbardziej pasuje do ciebie, jest rozkosznie", "Czy to już czas, żeby się wprosić na efekt gotowania w tych pięknych okolicznościach?", "Zjawiskowa realizacja" - możemy przeczytać dalej.

Remonty również u innych celebrytów. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wkrótce będą się przeprowadzać

Prace remontowe odbywają się teraz najprawdopodobniej także w nowym domu Kurzopków. Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku Kasia i Maciej ogłosili zakup wspólnego "gniazdka". Rezydencja zakochanych jest położona pod Warszawą w malowniczym otoczeniu drzew. Dotychczasowo zdjęcia z wewnątrz domu udostępniała już Cichopek, jednak do kadrów nieruchomości z zewnątrz dotarli niedawno dziennikarze "Faktu". Wszystkie dostępne dotąd fotografie willi robią spore wrażenie!



