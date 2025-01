Wielkimi krokami zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, ze strony prawicowych mediów w tym czasie nasilają się ataki na Jerzego Owsiaka. Działacz charytatywny mierzy się z olbrzymim hejtem. Otrzymuje groźby śmierci. Przyczynia się do tego TV Republika, która na antenie promuje hasło: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", a także nie ustaje w próbach dyskredytowania go. Dostaje się nie tylko założycielowi fundacji, ale i osobom, które ją wspierają. Prezydentka Gdańska wyjawiła, że jej także grożono. Na jej wyznanie szybko zareagował Owsiak. "Myślę, a w zasadzie myślimy razem z moją żoną Dzidzią o tobie jak o swoich najbliższych. Ogarnia nas trwoga i przerażenie, że takie groźby mogłyby się ziścić. Ogarnia nas jeszcze większa trwoga i przerażenie, że takie groźby już kiedyś potrafiły się spełnić" - czytamy we wpisie, w którym nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza w 2019 roku. Aleksandra Dulkiewicz odpowiedziała na jego słowa.

Aleksandra Dulkiewicz z reakcją na poruszający wpis Owsiaka

Jerzy Owsiak nie pozostał bierny na informacje o groźbach, które otrzymała Aleksandra Dulkiewicz. "Od samego początku, kiedy zostałaś prezydentem Gdańska, zderzasz się nie tylko z krytyką, która jest zrozumiała i która jest częścią budowania społeczeństwa demokratycznego, lecz z chorą nienawiścią, która potrafi burzyć od wieków, powtarzam od wieków, jedność Polaków" - przekazał i podkreślił, że w każdej chwili jest gotowy, by zadbać o bezpieczeństwo Dulkiewicz, jak i jej córki. Prezydentka Gdańska zareagowała na jego ciepłe słowa.

Dziękuję z całego serca za te pełne ciepła i otuchy słowa! Wasze wsparcie daje mi siłę i przypomina, że dobro i wzajemny szacunek zawsze mają moc, by przezwyciężyć zło i nienawiść. Razem możemy więcej!

- napisała w sekcji komentarzy pod postem Owsiaka. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anita Werner odniosła się do gróźb wobec Jerzego Owsiaka

Prezenterka zamieściła w sieci wpis, w którym przedstawiła swoje stanowisko ws. działalności Jerzego Owsiaka. Przypomniała, co mu zawdzięczamy. "To Jurek Owsiak przez ponad 30 lat potrafił uruchomić to, co najlepsze w Polakach, zbudował łańcuch ludzkich serc, zmienił to w realną pomoc, w medyczny sprzęt w szpitalach. To jego WOŚP uratowała życie i zdrowie milionów ludzi, małych i dużych. WOŚP to drużyna aniołów. To dobro w czystej postaci" - pokreśliła Anita Werner na swoim profilu na Instagramie.

