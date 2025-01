Miles Teller to aktor, którego szersza publiczność zna z m.in. takich produkcji, jak "Whiplash", "Top Gun: Maverick" oraz "The Offer". Jego ukochana Keleigh Teller również jest związana z aktorstwem, ale nie jest tak popularna jak jej mąż. Występowała np. w teledyskach i dramacie "Dance". O parze zrobiło się niedawno głośno, ponieważ stracili dom w pożarach trawiących Los Angeles. W trudnych momentach otrzymali wsparcie od innych.

Keleigh Teller pokazała list, jaki dostała po pożarze domu

Pacific Palisades to luksusowa dzielnica Los Angeles, w której swoje rezydencje i plaże mają gwiazdy takie, jak m.in.: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Tom Hanks, Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Reese Witherspoon, Ben Affleck, Mark Hamill oraz Bradley Cooper. Ich sąsiadami byli Miles i Keleigh Teller. Ci ostatni tak jak m.in. Anthony Hopkins stracili dom. Ich rezydencja doszczętnie spłonęła, o czym zakochani poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Co ciekawe, aktorka zdradziła, że po stracie majątku spotkała się z różnymi komentarzami. Na szczęście większość osób okazała małżonkom życzliwość. Aktorka wzruszyła się zwłaszcza listem, który otrzymała od stewardesy jednej ze znanych linii lotniczych. Jego treść chwyta za serce.

Cześć, nie chciałam przeszkadzać ani sprawiać, że poczujesz się niekomfortowo podczas lotu - chciałam jednak powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Bez względu na to, kim jesteś i co robisz, to przez co przeszłaś, jest druzgocące! Modlę się za ciebie i twoją rodzinę

- czytamy na odręcznie napisanym liściku, który aktorka zamieściła na InstaStories.

Keleigh Teller pokazała, co zostało z jej domu. Wspomniała o sukni ślubnej

Celebrytka zamieściła też na Instagramie zdjęcia, na których pokazała rezydencję, w której mieszkała z mężem. Na kolejnych ujęciach widać, że z domu pozostały jedynie zgliszcza. W opisie pod zdjęciami (fotografie znajdziesz w naszej galerii, w górnej części artykułu), podkreśliła, że straciła nie tylko majątek, ale także rodzinne pamiątki. Apelowała też o to, by ci, którzy są w niebezpieczeństwie, ewakuowali się z domów. "Pacific Palisades kocham cię ponad miarę, jesteś małym kawałkiem nieba, wrócimy silniejsi niż kiedykolwiek. Jeśli jesteś w okolicy LA, proszę, uciekaj, jeśli możesz. Żałuję, że nie chwyciłam mojej sukni ślubnej... Żałuję, że nie zrobiłam inaczej, ale to nie ma znaczenia. Nie ma słów. DZIĘKUJEMY osobom udzielającym pierwszej pomocy" - napisała na Instagramie.

