James i Oliver Phelps pokochali media i dlatego nadal rozwijają się w tej przestrzeni. "Harry Potter" otworzył im bramę do innych projektów, między innymi do "Ostatniej nocy w Soho" oraz własnego podcastu "Normal Not Normal" do którego byli zapraszani inni celebryci.

James i Oliver Phelps z "Harry'ego Pottera" są dziś brunetami

39-letni braci częściej można oglądać w telewizji, niż w kinie. Postanowili stworzyć nawet autorski program "Fantastyczni przyjaciele" na HBO MAX, w którym można zobaczyć ciekawe i jednocześnie magiczne miejsca. Podróżniczy format stał się dla nich ogromną frajdą i spełnieniem marzeniem. Co zaskakujące, bracia w 2022 roku eksplorowali Polskę. Zachwycali się pięknem Tatr, Krakowa i brali udział w spływie rzeką oraz pokazali widzom kopalnię soli. Aktywnie prowadzą social media, gdzie śledzą ich miliony obserwatorów. W grudniu 2024 roku bracia ogłosili nowy projekt, którego są gospodarzami, a mianowicie "Harry Potter: Magiczne wypieki" na Prime Video. W formacie połączono świat cukiernictwa i magii. Cukiernicy rywalizują ze sobą w tworzeniu wypieków inspirowanych "Harrym Potterem".

Nie stronią też od wywiadów. Udzielają się w zagranicznych pasmach porannych, opowiadając o kolejnych wyzwaniach zawodowych. Warto dodać, że przeszli diametralną zmianę wyglądu - James i Oliver Phelps od lat mają ciemne, brązowe włosy. Na potrzebę legendarnej produkcji musieli pofarbować je na rudo i jak widać nie wracają do dawnych czasów.

James i Oliver Phelps z "Harrego Pottera" w życiu prywatnym. Który jest żonaty?

Bliźniacy od dawna są w stałych związkach. Oliver Phelps stanął na ślubnym kobiercu z Katy Humpage w 2015 roku. Z kolei James Phelps ożenił się rok później, ale o jego sferze prywatnej wiadomo zdecydowanie mniej. W odróżnieniu od brata stawia na większą prywatność. Zdecydowanie częściej mówią w mediach o aktorstwie, sporcie i wydarzeniach związanych z "Harrym Potterem".

