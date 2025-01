18 stycznia odbyła się premiera musicalu "Bajki Natalki", który powstał dzięki albumowi muzycznemu autorstwa Jerzego Dąbrowskiego i Jarosława Kukulskiego. Główną wykonawczynią na płycie była jedenastoletnia wówczas Natalia Kukulska. Wokalistka zaangażowała się w pracę nad musicalem i zapraszała widzów do Teatru WAM. "Musicale będą grane w najbliższych miesiącach i naprawdę warto się wybrać z dziećmi. To piękne klasyczne bajki, pisane dobrym językiem i zawierające ważne morały, napisane przez Jerzego Dąbrowskiego z muzyką mojego taty" - czytaliśmy w mediach społecznościowych Kukulskiej. Kto pojawił się na premierze?

Julia Wieniawa w skórzanym look'u. Zadała szyku?

Na premierze musicalu pojawiła się Julia Wieniawa. Aktorka postawiła na na skórzany płaszcz do ziemi, który skradł całą uwagę. Zestawiła go z błyszczącą mini spódnicą, co dodało stylizacji lekkości. Stylizację dopełniły wysokie kozaki oraz czarna torebka z niewielkim łańcuchem. Trzeba przyznać, że Julia Wieniawa w takiej wersji wyróżniała się z tłumu. Zdjęcie aktorki oraz innych gwiazd, które pojawiły się na premierze, znajdziecie w naszej galerii.

Klaudia Halejcio w marynarce. Obyło się bez modowych szaleństw

"Bajki Natalki" zwróciły także uwagę Klaudii Halejcio, która wybrała się do teatru. Aktorka postawiła na czarną marynarkę, którą przewiązała złotym paskiem. Elegancję przełamała dopasowanymi jeansami. Do całości dobrała botki na szpilce. Ten prosty look zdecydowanie wpisał się w trendy. A co wy o nim sądzicie?

Natalia Kukulska postawiła na wygodę. Spójrzcie na tę marynarkę

Na premierze musicalu nie mogło także zabraknąć Natalii Kukulskiej. Wokalistka postawiła na bardzo oryginalną stylizację. Włożyła jeansową marynarkę o kroju oversize. Dobrała do niej czarne spodnie oraz buty na bardzo wysokim obcasie. Uwagę w jej stylizacji zwrócił także sporych rozmiarów łańcuszek na szyi.

