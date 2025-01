19 października 2024 roku w programie śniadaniowym Telewizji Republika "Wstajemy!" ukazał się wywiad z Muńkiem Staszczykiem. Wokalista rozmawiał z Anną Popek o wierze oraz Janie Pawle II. - Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał - mówił w porannym paśmie. Ostatnio muzyk wrócił wspomnieniami do wywiadu i skrytykował prowadzącą.

REKLAMA

Zobacz wideo Staszczyk szczerze o swojej codzienności. "Nie jestem takim kozakiem..."

Muniek Staszczyk nie miał litości dla Anny Popek. "Ta pani..."

Muniek Staszczyk udzielił ostatnio wywiadu dla tygodnika "Wprost". Wspomniał o swojej wizycie w programie "Wstajemy!" i skrytykował poziom dziennikarstwa Anny Popek. "Ta pani Popek była zawodową dziennikarką śniadaniową, ale jak potem, po fakcie, przyjrzałem się telewizji, zainteresowałem, obejrzałem, to zobaczyłem poziom, bardzo niski, prymitywny poziom dziennikarstwa. To było jak w mojej piosence 'Pola': Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit" - powiedział. Muzyk porównał stację TV Republika i Telewizję Polską. "Nie wiedziałem, że to jest aż tak po chamsku, Telewizja Polska przy tym to była 'soft machine" - przekazał Muniek Staszczyk dla "Wprost".

PRZECZYTAJ TEŻ: Wylew był szokiem dla Muńka Staszczyka. Leżał w kałuży krwi

Muniek Staszczyk o hejcie po wywiadzie z Anną Popek. "Odczułem, co to jest nienawiść"

Wizyta Staszczyka w stacji TV Republika rozzłościła wiele osób. Muzyk wspomniał o fali hejtu, z którą się zmierzył w programie "Rymanowski Live". - Odczułem, co to jest nienawiść, ten hejt w internecie, odczułem to po raz pierwszy. (...) Ja mam grubą skórę, mam 61 lat, jestem w show-biznesie wiele lat, a jednak zrobiło mi się przykro, że mogłem kogoś zawieść - powiedział. Staszczyk wspomniał także o swojej ignorancji. - Zacząłem się zastanawiać: No Republika, wiem, że kiepsko, chociaż nie wiedziałem, że to jest aż tak tendencyjna telewizja, bo kojarzyłem ją z panem Terlikowskim, którego cenię, ale nie wiedziałem, że on tam już nie pracuje. To wynika niestety z mojej lekkiej ignorancji medialnej - skwitował.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!