17 stycznia media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Ryszarda Sibilskiego. Producent telewizyjny miał 69 lat. Ewa Bem pożegnała męża w poruszającym wpisie. "Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój piękny mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku" - wyznała we wpisie na Facebooku. Teraz głos zabrała ich córka - Gabriela Sibilska.

Córka Ewy Bem pożegnała ojca. "Choroba odebrała nam go niespodziewanie"

Gabriela Sibilska również postanowiła pożegnać ojca w mediach społecznościowych. Słowa 30-latki poruszają. Wspomniała o niezwykłym charakterze Ryszarda Sibilskiego. "Legenda telewizji, fantastyczny facet, oddany mąż, mój ukochany tata. Choroba odebrała nam go niespodziewanie, a jeszcze tyle było przed nami" - czytamy na jej profilu na Facebooku. Na końcu wpisu Gabriela Sibilska zwróciła się do swojego zmarłego ojca. "Nie powiem spoczywaj w spokoju, bo wiem, tato, że to nie w twoim stylu. Jeśli coś tam na górze można działać, to na pewno już tam sobie wszystko ustawiasz" - napisała córka Ewy Bem w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiły się słowa wsparcia od internautów i przyjaciół. "To bardzo smutne wieści", "Trzymajcie się", "Nie jestem w stanie w to uwierzyć" - czytamy.

Krystyna Przybylska wspiera Ewę Bem po śmierci ukochanego męża. "Całym sercem jestem..."

Krystyna Przybylska udzieliła krótkiego komentarza dla portalu ShowNews.pl. Mama zmarłej aktorki wyznała, że bardzo zaskoczyła ją wieść o śmierci Ryszarda Sibilskiego. Ewa Bem może liczyć na jej wsparcie w trudnych chwilach. "Zaskoczył mnie ten komunikat. Całym sercem jestem z Ewą, z jej rodziną, przyjaciółmi i fanami. Wspieram ją myślami i całym sercem" - przekazała portalowi mama Anny Przybylskiej.

