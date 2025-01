Jerzy Owsiak 33. raz poprowadzi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działacz społeczny ma w ostatnim czasie sporo problemów. Hejt skierowany w jego stronę się nasila. Przyczynia się do tego TV Republika, która na antenie promuje hasło: "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", a także nie ustaje w próbach dyskredytowania Owsiaka. Dziennikarz otrzymał już nawet groźby śmierci, a niektórzy przyznali, że to właśnie prawicowa stacja była "inspiracją" do ich haniebnych działań. W najnowszym poście Owsiak zwrócił się do prezydentki Gdańska. Nie zapomniał wspomnieć o telewizji Tomasza Sakiewicza.

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Jerzy Owsiak zwrócił się do Aleksandry Dulkiewicz. Wyraził wsparcie dla prezydentki Gdańska

Aleksandra Dulkiewicz jest prezydentką Gdańska od 2019 roku. Polityczka 17 stycznia wyjawiła w social mediach, że otrzymuje groźby. Wsparcie dla Dulkiewicz wyraził w poście na Facebooku założyciel WOŚP. "Droga Olu, przeczytałem twój wpis na Facebooku i pierwsze co robię, to bardzo mocno tulę do serca! (...) Serce mi pęka z trwogi, kiedy czytam te straszne wpisy kierowane do ciebie. Myślę, a w zasadzie myślimy razem z moją żoną Dzidzią o tobie jak o swoich najbliższych. Ogarnia nas trwoga i przerażenie, że takie groźby mogłyby się ziścić. Ogarnia nas jeszcze większa trwoga i przerażenie, że takie groźby już kiedyś potrafiły się spełnić" - czytamy we wpisie. Owsiak nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza w 2019 roku.

"Jesteś tą jedną z wielu tysięcy, a może nawet milionów ludzi, którzy uczestniczą w tym, co robi fundacja, z własnej woli. Bo chcą. Bo mają taką przyjemność i radość uczestniczenia w całym przedsięwzięciu. Chciałbym napisać tobie, a może wszystkim innym, którzy mogą być przez kogoś z tego powodu obrażeni, aby szanując i wręcz z całych sił kochając was za to, że chcecie tworzyć Orkiestrę, jednak nie narażać was na najmniejsze nawet złe słowo, najmniejszą przykrość, najmniejszą zniewagę" - napisał Owsiak.

"Od samego początku, kiedy zostałaś prezydentem Gdańska, zderzasz się nie tylko z krytyką, która jest zrozumiała i która jest częścią budowania społeczeństwa demokratycznego, lecz z chorą nienawiścią, która potrafi burzyć od wieków, powtarzam od wieków, jedność Polaków" - zaznacza Owsiak. Podkreślił, że w każdej chwili jest gotowy, by zadbać o bezpieczeństwo Dulkiewicz, jak i jej córki.

"A nasze słowo do narodu? Dziękujemy każdemu, kto przygotowuje jeden z 1686 finałów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dziękujemy każdemu, kto podczas niedzielnego Finału będzie na prawo i lewo rozdawał uśmiech i wiarę w to, że nieprzerwanie wszyscy tworzymy razem tyle konkretnego dobra" - tak zwrócił się do rodaków Owsiak.

Jerzy Owsiak uderza w TV Republika

Owsiak we wpisie nawiązał również do Telewizji Republika, która obrała go sobie za cel. Wspomniał o szerzeniu przez nich nienawiści. "Język mediów bywa ostry i do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Język mediów bywa sensacyjny, też to rozumiemy. Język mediów bywa śledczy i też to rozumiemy. Jeśli język mediów, tak jak ten w wykonaniu Telewizji Republika, szerzy nienawiść, to nie tylko tego nie rozumiemy, ale także się z tym nie zgadzamy" - zaznacza założyciel WOŚP. "Powtórzę jeszcze raz: wasz język posiał ogromne pokłady nienawiści, przekraczające wszelkie standardy. Ale pamiętajcie, kto wiatr sieje, zbiera burzę" - podsumował. "Robimy swoje, kłaniając się wszystkim, grając do końca świata i jeden dzień dłużej" - tak zakończył wpis Owsiak.

