Edyta Bartosiewicz 11 stycznia 2025 roku obchodziła 60. urodziny. Gwiazda rzadko kiedy opowiada o swoim życiu prywatnym. W programie "Dzień dobry TVN" zrobiła jednak wyjątek. W śniadaniówce podsumowała dużą część swojej kariery. Artystka otworzyła się też na rozmowę o problemach zdrowotnych.

Edyta Bartosiewicz zawitała do "Dzień dobry TVN". Chwilę po 60. urodzinach mówiła o problemach ze zdrowiem

Na początku rozmowy prowadzący złożyli piosenkarce życzenia. Edyta Bartosiewicz nie kryła wzruszenia. Wyznała, że po latach jej muzyka nabiera jeszcze większej wartości. - Nie mam problemu z tym, żeby przyznać, ile mam lat. Teraz żyję w pełni. (...) Ludzie mówią, że odegrałam jakąś rolę w ich życiu (...), to jest prawdziwa wartość. Ta muzyka żyje po latach - mówiła. Później otworzyła się na temat zdrowia. Wyznała, dlaczego chwilami musiała zwolnić tempo. - Miałam zupełnie inne powody, zdrowotne. Pomimo tego, że działałam na niższej energii i miałam problemy z wokalem, to i tak pracowałam, występowałam, w 2004 z Krzysztofem Krawczykiem nagraliśmy "Trudno tak", potem wydałam płyty. (...) Cały czas coś się działo. Musiałam pogodzić się z tym, że moja działalność jest okrojona wskutek ograniczeń zdrowotnych - wyznała w "Dzień dobry TVN".

Edyta Bartosiewicz o swojej karierze. Lata temu straciła głos

W wywiadzie z Onet Radio Edyta Bartosiewicz wyznała, że lata temu straciła głos. Lata 90. były wyjątkowo trudne Po wydaniu albumu "Wodospady" w 1998 roku piosenkarka musiała zrezygnować z grania dużych koncertów. Na scenę powróciła dopiero w 2010 roku. - Łapię drugi oddech. Moja działalność na bardzo długi czas przycichła. Jestem "back" (z powrotem - przyp.red), bo się nie poddałam. Straciłam głos. Teraz, po 22 latach go odzyskuję. I w ogóle energię. Dla mnie to jest super, co się dzieje - powiedziała z entuzjazmem w rozmowie z Onet Rano.

