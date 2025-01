W mediach społecznościowych pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje mąż Ewy Bem. Wokalistka przekazała przykre wieści w poście na Facebooku. Jej ukochany odszedł w wieku 69 lat. Ryszard Sibilski był znanym producentem. Przez długi czas pracował jako prezes firmy Endemol Shine Polska, odpowiedzialnej za produkcją m.in. formatów "Twoja twarz brzmi znajomo", "Big Brother" i "MasterChef". Od 2024 roku był dyrektorem zarządzającym Jake Vision.

Ewa Bem pożegnała męża. Jej ukochany zmarł w wieku 69 lat

Ewa Bem i Ryszard Sibilski pobrali się ponad 30 lat temu. Ich związek rozpoczął się jednak już 17 lat przed ślubem. W 1995 roku powitali na świecie córkę Gabrielę. Teraz jednak Ewa Bem przeżywa tragedię. 17 stycznia wokalistka poinformowała fanów, że jej mąż nie żyje. Pożegnała ukochanego w niezwykle wzruszających słowach. Poruszyła temat "miłości do grobowej deski". "Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój piękny mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku" - wyznała we wpisie na Facebooku.

Fani składają Ewie Bem kondolencje. Pojawił się też wpis jej córki

Pod postem na Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami. Fani wyrazili swój ogromny smutek. "Serce moje, tule was ciepło. Tak mi przykro. Przyjmij, proszę, wyrazy współczucia", "Moje kondolencje", "Jest mi niezmiernie przykro, że los po raz kolejny potraktował panią tak okrutnie" - czytamy. Córka Ewy Bem i Ryszarda Sibilskiego Gabriela, również zostawiła po sobie kilka słow. "Pięknie napisałaś mamo. Ja nie potrafię znaleźć słów, bo to po prostu jakieś nieporozumienie" - napisała.

