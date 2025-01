Allan Krupa to syn Edyty Górniak, o którym od najmłodszych lat jest głośno w sieci. Poszedł w ślady mamy i działa w polskim show-biznesie jako raper i DJ. Jakiś czas temu podjął odważną decyzję i przedstawia się jako Allan Enso. - Myślałem nad zmianą, ponieważ nie do końca utożsamiałem się z przeszłością mojego wcześniejszego nazwiska. Biorąc nazwisko mojej mamy, wiedziałem, że tym bardziej będę miał, powiedzmy "łatkę bycia Górniakiem". Mama dała mi wolną rękę, jeśli chodzi o to - powiedział w "Dzień dobry TVN". Prywatnie syn Edyty Górniak jest związany z Nicol Pniewską. Jej ojciec Bartosz Pniewski, który pracuje jako influencer i przedsiębiorca, wyjawił, jakie mają relacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Marien zna się z Edytą Górniak. Ależ słowa

Syn Edyty Górniak chwalony przez ojca partnerki. "Jest członkiem naszej rodziny".

17 stycznia Bartosz Pniewski wystąpił w programie "Pytanie na śniadanie". W trakcie rozmowy influencer opowiedział o kontakcie ze swoją córką. - Jestem bardziej przyjacielem niż tatą. Mamy bardzo partnerskie relacje. Jesteśmy kumplami. Rozmawiamy o wszystkim, wspieramy się - wyznał. Nie zabrakło także tematu Allana. - Allan jest już w naszej rodzinie. Jest członkiem naszej rodziny. Jest i będzie. (...) Ja Allana pokochałem już przed tym. Uważam, że to jest bardzo fajny, wartościowy dzieciak. Wystarczy mu dać trochę miłości i wsparcia i po prostu eksploduje tym wszystkim, co ma w sobie – wytłumaczył Bartosz Pniewski w programie "Pytanie na śniadanie".

PRZECZYTAJ TEŻ: Górniak nie wytrzymała! Sceny na lotnisku i hotel VIP. Pojednanie ze Steczkowską odwołane

galOtwórz galerię

Syn Edyty Górniak zwrócił się do partnerki. Nie szczędził jej czułości. "Kocham cię słońce do księżyca"

Jakiś czas temu Allan zamieścił w sieci urodzinowy post dla swojej ukochanej. Padły czułe słowa. "Dziękuję Ci, bo sprawiasz, że jestem najszczęśliwszy na świecie i dzięki tobie staję się lepszym człowiekiem każdego dnia. Kocham cię słońce do księżyca i z powrotem" - napisał syn Edyty Górniak w mediach społecznościowych.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!