Katarzyna Bosacka jakiś czas temu poinformowała, że ponownie jest zakochana. "Jestem w nowym, bardzo udanym związku, w którym znalazłam spokój i miłość" - zdradziła w rozmowie z portalem ShowNews. Ostatnio prezenterka udzieliła wywiadu także Mateuszowi Szymkowiakowi ze Świata Gwiazd. Rozmowa w pewnym momencie zeszła na nieoczekiwane tory.

Katarzyna Bosacka zaliczyła wpadkę. To pierścionek zaręczynowy?

W rozmowie z dziennikarzem Bosacka zdradziła nieco więcej na temat obecnego partnera. - Mam bardzo ciepłego, kochanego, czułego, miłego partnera Tomasza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest dobrze - podkreśliła. Chwilę później w oczy Szymkowiakowi rzucił się błyszczący pierścień. Prowadzący rozmowę poprosił Bosacką o pokazanie dłoni, ale ta nie zamierzała tego robić. - Nie, nie, nie! - wykrzykiwała w studiu. Później pokusiła się o krótki komentarz. - Nie wiem. Nie powiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - podsumowała. Tak czy inaczej, Bosacka wydaje się być szczęśliwa jak nigdy dotąd, a przecież o to w życiu właśnie chodzi.

Katarzyna Bosacka nie narzeka na brak propozycji. Jedno jednak nie daje jej spokoju

Prezenterka w ostatnim czasie ma naprawdę sporo na głowie. Jakiś czas temu dostała pracę w śniadaniówce "Dobrego dnia" w TVP3 Warszawa. Bosacka została także jurorką talent show "TalentAsy". "Zawodowo jest to dobra passa niewątpliwie. Bardzo się cieszę, że telefon cały czas dzwoni, mimo że jestem w trudnym dla kobiet wieku" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Dziennikarka nie ukrywa, że kobietom po 50. jest znacznie trudniej. "One są zwykle niewidzialne dla rynku pracy. (...) One już coś mają, nie muszą się dorabiać i pracować za tak wielkie pieniądze, nie mają małych dzieci, nie zajdą w ciążę i tak dalej. Są też oddanymi pracownikami, bo chcą po prostu dopracować swoje do emerytury albo nawet pracować dłużej" - zauważyła.

