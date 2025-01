Agnieszka Kaczorowska ma ostatnio bardzo napięty grafik. 6 stycznia wyemitowano pierwszy odcinek drugiego sezonu "Królowej przetrwania" z jej udziałem. Wiadomo także, że już wkrótce ponownie zaprezentuje się na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". O swoim życiu zawodowym oraz prywatnym Kaczorowska porozmawiała z prowadzącą "Kuchennych rewolucji" w nowym programie "Magda gotuje Internet". Chociaż odcinek zostanie wyemitowany 19 stycznia, to już teraz w sieci pojawił się fragment wywiadu.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, ile ważyła w ciąży. Komentarz Magdy Gessler nie spodobał się internautom

Na zamieszczonym przez stację fragmencie rozmowy Magda Gessler zapytała Agnieszkę Kaczorowską o to, "ile ważyła najwięcej w swoim życiu". - Z 66, nie wiem, 68 kg - odparła Agnieszka Kaczorowska, która ma 164 cm wzrostu. - To sporo jak na twój wzrost. A czy media ci z tego powodu zrobiły [przykrość - przyp.red.]? - odparła Magda Gessler. Kaczorowska przyznała, że spotykała się z przykrymi komentarzami. - Ja, będąc większa w ciele, czytałam o tym, że może jestem w ciąży. (...) To było dla mnie mega trudne, mega trudny czas, bo ja byłam tak bardzo uzależniona od swojego wyglądu wtedy. A jeszcze dla mnie, jako dla tancerki, ludzie się śmiali z tego, jak ja mogę być zawodową tancerką, jak tyle ważę, jak tak wyglądam. I rzeczywiście, ja w swojej ocenie też nie mogłam na to patrzeć wtedy. Musiałam dojść do takiego trochę dna swojego w samopoczuciu sama ze sobą - skwitowała Agnieszka Kaczorowska podczas rozmowy.

Internauci odpalili się po słowach Magdy Gessler. "Taka rozmowa w ogóle miała miejsce?

Odpowiedź Magdy Gessler, która stwierdziła, że Kaczorowska ważyła "sporo jak na jej wzrost", bardzo oburzyła widzów. Pod postem stacji zaroiło się od komentarzy. "Agnieszka ma 164 cm wzrostu, jak w takim razie 66/68 kg ma być sporo?", "Serio? Taka rozmowa w ogóle miała miejsce?", "66 kg to sporo?", "Sporo? Potem nastolatki to oglądają i myślą, że są otyłe, bo ważą 66 kg" - czytamy w sekcji komentarzy. Niektóre osoby broniły słów Gessler, podkreślając, że jej słowa były odniesieniem do wzrostu Kaczorowskiej. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

