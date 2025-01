Wielkimi krokami zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku gwiazdy również angażują się w akcję. Niektórzy prześcigają się w pomysłach, co wystawić na aukcję. Tym razem bank rozbił Maciej Musiał, który zadeklarował, że wysprząta mieszkanie zwycięzcy aukcji w rytmie klubowego hitu sprzed dwóch dekad. Kwota, którą do tej pory udało się wylicytować, przyprawia o zawrót głowy i stale rośnie.

Zobacz wideo Pytamy, co dalej z koniem w "Ślebodzie". Musiał: Pacek zjadł

Usługi sprzątające oferowane przez Macieja Musiała warte niemal ćwierć miliona

Maciej Musiał wykazał się w tym roku kreatywnością i na licytację WOŚP ofiarował samego siebie, a konkretnie swoje usługi. Aktor zadeklarował, że wysprząta dom zwycięzcy licytacji w rytmie popularnego klubowego przeboju sprzed lat. Co więcej, celebrycie będą towarzyszyć autorzy hitu, Kalwi i Remi, którzy zadbają o oprawę muzyczną.

Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu "Explosion"

- czytamy w opisie aukcji. Kwota, którą udało się do tej pory wylicytować, przeszła najśmielsze oczekiwania i zapewne nawet sam Maciej Musiał jest nią zaskoczony. Aktualna cena usług aktora w momencie publikacji artykułu wynosi bowiem 239 tysięcy złotych, a do końca licytacji pozostało jeszcze dziesięć dni. Co więcej, tego samego dnia rano wynosiła "zaledwie" 200 tysięcy złotych. Rośnie więc w zawrotnym tempie.

Fani zachwyceni pomysłem Macieja Musiała. "Błagam, zróbcie transmisję"

Nietypowy pomysł na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyraźnie przypadł do gustu internautom, choć, biorąc pod uwagę obecną kwotę licytacji, nieliczni będą mogli sobie pozwolić na udział w aukcji. Fani wyrazili jednak nadzieję, że Maciej Musiał zorganizuje transmisję na żywo ze sprzątania domu zwycięzcy. "Poprosimy o jakieś wideo od szczęśliwej osoby, której się uda wylicytować", "Błagam, zróbcie transmisję, bo moje konto oszczędnościowe tego nie ogarnie" - czytamy w komentarzach.

