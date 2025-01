Kampania prezydencka w pełni. Kandydaci z różnych ugrupowań politycznych wyruszyli w tour po Polsce, aby spotkać się ze swoimi wyborcami oraz przemówić do nich podczas organizowanych wieców. Na jednym z takich wydarzeń zagościł niedawno Rafał Trzaskowski. 16 stycznia media obiegło nagranie z niecodziennego spotkania prezydenta Warszawy z Zenkiem Martyniukiem, które odbyło się za kulisami spotkania z wyborcami.

Ekspert ocenia ruch Rafała Trzaskowskiego. Czy spotkanie z Martyniukiem mu się opłaci?

Na umieszczonym w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego nagraniu możemy zobaczyć, jak prezydent Warszawy wraz z Zenkiem Martyniukiem żartują, nawiązując do słów piosenki króla disco polo. W komentarzach pod wideo zawrzało, a zdania na temat decyzji polityka były mocno podzielone. "Schlebianie niskim gustom. Co jeszcze, panie prezydencie?", "Jak widać, pan Rafał potrafi znaleźć z każdym obywatelem wspólny język i za to mam ogromny szacunek" - pisali w komentarzach internauci.

Redakcja Plotka skontaktowała się ze specjalistą od marketingu politycznego i wykładowcą - Sebastianem Drobczyńskim. W trakcie rozmowy ekspert ocenił, że w czasie kampanii wyborczej wszelkie kroki są dozwolone. - Każdy próbuje dojść do różnych grup społecznych. Pan Rafał Trzaskowski uznał, że rozmowa z panem Martyniukiem będzie częścią kampanii wyborczej. Normalny sposób docierania do różnych grup społecznych. Zwłaszcza że pan Trzaskowski w ten sposób próbuje uśmiechnąć się w stronę elektoratu na wschodzie Polski - wyznał ekspert w rozmowie z redakcją Plotka.

Rafał Trzaskowski spotkał się z Zenkiem Martyniukiem. Opinie podzielone

Na temat wzbudzającego emocje nagrania z Zenkiem Martyniukiem wypowiedział się sam polityk, udzielając wywiadu w programie "Fakty po Faktach" w TVN. - Byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym mieście, w Bielsku. Trudno było się nie spotkać i zaskoczę pana redaktora, mimo tego, że mamy trochę inny gust muzyczny dzisiaj, ale razem słuchaliśmy Trójki kilkadziesiąt lat temu, razem nagrywaliśmy na Grundigu i Zenek Martyniuk i ja przeboje z Trójki. Zenek Martyniuk to naprawdę przesympatyczny człowiek - powiedział Rafał Trzaskowski w TVN.

