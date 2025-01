Agnieszka Kaczorowska już od dłuższego czasu przeżywa trudne chwile, które są związane z niedawnym rozstaniem z mężem Maciejem Pelą. W mediach huczało od plotek na ten temat, które dodatkowo wzniecał fakt występu tancerki w nowym sezonie "Królowej przetrwania" oraz jej zbliżający się powrót do "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Magdą Gessler Kaczorowska ujawniła, jaki rodzaj hejtu, który zdążył na nią spłynąć, najbardziej zabolał.

Zobacz wideo Kaczorowska o świętach bez Peli. Jak rozmawia o trudnych tematach z córkami?

Agnieszka Kaczorowska o hejcie. "Byłam mamą, która stawała na rzęsach"

Agnieszka Kaczorowska pojawi się w niedzielnym odcinku "Magda gotuje internet" w TVN. Z tej okazji na Instagramie pojawiła się już zapowiedź programu i urywek rozmowy celebrytek. W filmiku Magda Gessler pyta Kaczorowską wprost o hejt. Agnieszka odpowiada, że jego najgorsza jest krytyka dotycząca jej jako mamy - w związku z sytuacją rozwodową. - Moim zdaniem ta rola partnerki, żony i kobiety powinna być troszeczkę oddzielona od roli mamy jednak, bo to zupełnie dwie inne role - zaczęła mówić Kaczorowska.

- Gdy w zasadzie przez te pięć lat byłam mamą, która stawała na rzęsach, żeby i utrzymać rodzinę, i bardzo dużo pracować, spełniając i rozwijając się, żeby nie zasiedzieć się w miejscu, jednocześnie karmiąc piersią, wstając w nocy, organizując życie moich dzieci i ogarniając tę całą rzeczywistość i będąc po prostu z nimi... Czytam, że ponieważ podjęłam taką, a nie inną decyzję, to jestem złą matką. To jest bardzo trudne... - wyjaśniła dalej, nie kryjąc wzruszenia.

Pela odpowiedział na wywiad byłej żony. "Kłamie teraz czy kłamała wtedy?"

Choć premiera całego odcinka programu Gessler z Agnieszką odbędzie się 19 stycznia, TVN udostępnił już kilka różnych filmików z urywkami wywiadu. W innym z nich Kaczorowska wypowiedziała się o byłym mężu. - No nie działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem. (...) Ja jestem taką osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. Nie lubię stać w miejscu. Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski - stwierdziła na nagraniu tancerka. Na odpowiedź Macieja Peli nie musieliśmy długo czekać.



"Bardzo interesujące jest, jak teraz Agnieszka tworzy nową wersję tego, co działo się w małżeństwie przez ostatnie lata. Dla porównania włączam wywiad z nią, w którym zachwala mój wkład w jej pracę, karierę, a także 100-proc. poświęcenie dla rodziny oraz domu, i zadaję sobie pytanie: kłamie teraz czy kłamała wtedy?" - przekazał Pela w komentarzu dla Pudelka.

