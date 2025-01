Zenon Martyniuk niedługo będzie świętował 36. rocznicę ślubu. Jakiś czas temu ukochana gwiazdy disco polo przeszła spektakularną metamorfozę. Żona piosenkarza poddała się nie tylko serii zabiegów upiększających, ale także sporo schudła. Od tamtej pory Danuta Martyniuk chętnie eksponuje odmienioną sylwetkę. Ostatnio zapozowała w bardzo krótkiej spódnicy, która podkreśliła jej zgrabne nogi.

Zobacz wideo Sławomir i Kajra zatańczyli na plaży z Zenkiem Martyniukiem i jego żoną. Danuta przeszła metamorfozę. "Jak Shakira"

Danuta Martyniuk wybrała się do fryzjera. Spójrzcie tylko na tę miniówkę!

Danuta Martyniuk nie ukrywa, że lubi o siebie dbać. Żona piosenkarza disco polo niedawno rozpoczęła przygodę z medycyną estetyczną. Poddała się między innymi liftingowi twarzy, a także korekcie nosa. Dzięki diecie i ćwiczeniom udało jej się również zrzucić 20 kilogramów. Niedawno ukochana wokalisty wybrała się do salonu fryzjerskiego, aby nieco odświeżyć fryzurę. Martyniuk zrelacjonowała wizytę w mediach społecznościowych. Przy okazji pochwaliła się nienaganną sylwetką. Celebrytka na fotografiach miała bowiem na sobie jasny komplet - żakiet i spódnicę mini, która wyeksponowała jej smukłe nogi.

Na kawce u fryzjera

- podpisała zdjęcie. Kadry z wizyty u fryzjera znajdziecie w naszej galerii.

Danuta Martyniuk nie martwi się o emeryturę. "Mam nadzieję, że będzie dobrze"

Nie da się ukryć, że Danuta Martyniuk ma więcej czasu na dbanie o siebie niż przeciętna kobieta. Żona piosenkarza od lat bowiem nie pracuje. Nie oznacza to jednak, że nie spodziewa się emerytury. W jednym z wywiadów wybranka Zenka zdradziła, że z mężem zabezpieczyli już swoją przyszłość. "Odkładamy pieniążki, płacimy składki emerytalne, jesteśmy odpowiedzialni. Standard, na jakim żyjemy, może się dla mnie zmienić, nie jestem aż tak wymagająca, także nie martwię się o to, co będzie później. Mam nadzieję, że będzie dobrze" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

