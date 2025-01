16 stycznia plejada polskich gwiazd zjawiła się w Warszawie na premierze filmu "Better Man: Niesamowity Robbie Williams", biograficzny film o Williamsie. Wokalista ma na swoim koncie 80 milionów sprzedanych płyt i 12 wydanych albumów i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Karierę zaczynał wraz z grupą Take That, zanim jeszcze świat usłyszał o Backstreet Boys. W filmie Robbie Williams został przedstawiony jako szympans. Dlaczego? O tej koncepcji przekonacie się zapewne podczas seansu. Do polskich kin produkcja o muzyku wchodzi 24 stycznia. Zobaczcie, kto zjawił się na premierze.

Jacek Rozenek z ukochaną na premierze. Wcześniej przedstawiał ją jako swoją bratanicę

Jednym z gości warszawskiej premierze filmu biograficznego o Williamsie był Jacek Rozenek. Aktor od jakiegoś czasu jest po uszy zakochany i już nie ukrywa swojej partnerki, Marii. Co ciekawe, wcześniej Rozenek ukochaną przedstawiał jako swoją bratanicę, aby uniknąć niewygodnych pytań dziennikarzy. Nikt wówczas tego nie negował, bo nowa partnerka aktora jest od niego młodsza o 20 lat i taka wersja wydawała się całkiem wiarygodna. W końcu przestał ukrywać się ze swoim związkiem. "Fajnie się dzieje w moim życiu. To cudowna kobieta. Ta relacja jest inna niż poprzednie, bo bardzo niezwykła, zadziała się magia" - wspominał aktor w wywiadzie z Malgorzatą Ohme. Jacek Rozenek na premierze pojawił się w szarych spodniach i granatowej koszuli. Aktor zamiast krawata zdecydował się na luźno przewiązany szalik. Jego partnerka na wieczorne wyjście wybrała kremowy komplet odsłaniający brzuch i kozaki za kolano. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Monika Mrozowska postawiła na luźną kreację. Aktorka wybrała szarości

Na premierze filmu "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" zjawiła się także Monika Mrozowska. Aktora na ten wieczór wybrała luźne zestawienie. Do jasnych jeansów założyła szary golf i marynarkę w stylu vintage sięgającą do połowy uda. W minimalistycznym i niewymuszonym stroju wydawało się, że aktorka czuła się swobodnie i luźno. Chętnie pozowała do zdjęć fotografom. Fotografie z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

