Obecnie w sieci jest bardzo głośno o rodzinie Zenka Martyniuka. Wszystko przez wulgarne nagranie jego syna Daniela. - Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F**k you - stwierdził na nagraniu. Mimo przykrych słów Zenek Martyniuk pozytywnie wypowiada się o synu. - To dobry chłopak, dobry człowiek i fajny syn - wspomniał 14 stycznia w "Dzień dobry TVN". Teraz piosenkarz disco polo udzielił kolejnego wywiadu, w którym również opowiedział o rodzinie.

Zenek Martyniuk wspomniał o mamie. "Dbamy jak o jajko"

Zenek Martyniuk ma bardzo dobry kontakt z mamą Teresą, która już 17 stycznia będzie obchodzić urodziny. Muzyk gra tego dnia koncert, dlatego zaplanował wcześniejsze odwiedziny. "Kupię torcik, kupię kwiaty, jak co roku róże i pojadę do mamy z życzeniami. Ja co roku muszę być u mamy na urodzinach. Bardzo często odwiedzam mamę. Jestem u niej co tydzień, co dwa tygodnie zawsze. Czy jadę na koncert, przez Gredele przyjeżdżam, czy wracam, gdzieś tam od strony Lublina, też zajeżdżam. Jak wracam do domu, zawsze muszę mamę odwiedzić. Ale moja siostra też zagląda do mamy i jest praktycznie codziennie, bo mieszka w Bielsku i pracuje w szpitalu. O mamę dbamy jak o jajko" - przekazał w rozmowie z "Faktem"

Zenek Martyniuk o relacji swojej mamy i Daniela. "On lubi przyjeżdżać do babci"

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu syna Zenka Martyniuka. Jak się okazuje, Daniel bardzo dobrze dogaduje się z babcią. "Mama bardzo lubi Daniela. On lubi przyjeżdżać do babci Teresy. Razem sobie siedzą, opowiadają sobie różne rzeczy, Daniel coś tam babci zawsze opowiada o swoich podróżach, jak gdzieś był, czy jak był w Stanach, czy statkami pływał, bo Daniel dużo pływał. On był i na Malediwach, i na Seszelach" - przekazał Zenek. Muzyk disco polo wspomniał także o wspólnej podróży rodzinnej. "Daniel mówi, że może kiedyś babcię zabierze ze sobą i może popłyniemy razem. Babcia zaś się cieszy, że Daniel opowiada takie fajne przygody" - przekazał Zenek Martyniuk.

