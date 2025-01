Jarosław Jakimowicz jeszcze niedawno pracował w TVP Info, między innymi w programach "Jedziemy" i "W kontrze". Jego kariera została przerwana wskutek "nieprzyzwoitego zachowania" w pracy, na które skarżyli się współpracownicy prezentera. Jakimowicz budzi kontrowersje po dziś dzień, co możemy zobaczyć na Instagramie. Właśnie opublikował kadr z detektywem bez licencji.

Jarosław Jakimowicz trzyma sztamę z Rutkowskim. Odpowiedział na hejt

Znany prezenter pokazał się w towarzystwie znanego byłego detektywa na Instagramie. "Czy to spotkanie było przypadkowe? Nie. Czy to pierwsze nasze spotkanie? Nie. Pierwsze było 30 lat temu. Filmowy przestępca i realny detektyw" - napisał w opisie posta. Uprzedził, że zablokuje tych użytkowników, którzy zamieszczą "chamski" komentarz. Czy internauci wzięli tę uwagę do serca? Niektórzy na pewno. Jakimowicz w rozmowie z Plejadą opowiedział o spotkaniu z Rutkowskim i wspomniał o hejcie w sieci. "To było nieprzypadkowe spotkanie. Umówiliśmy się. Napisałem, że proszę o kulturę wypowiedzi w komentarzach. Niestety, było dużo chamskich wpisów, a dla mnie sytuacja jest prosta - jeżeli publikuję z kimś zdjęcie, to wymagam szacunku dla tej osoby od tych, którzy komentują na moim profilu" - oznajmił. Zaapelował następnie o przestrzeganie zasad na swoim koncie. "Nie ma znaczenia, czy są to moi dobrzy znajomi, czy przypadkowi ludzie. Jeden kolega, którego znam 20 lat, pisał brzydko i dlatego zakończyliśmy znajomość. Ja naprawdę mam zasady i nie pozwalam na to. To jest po prostu przyzwoitość" - przekazał.

Krzysztof Rutowski od lat ma ikoniczną fryzurę. Wspomniał o niej Jakimowicz

Internauci hejtują nie tylko część działań byłego detektywa, ale i jego wygląd. "Pojawiły się np. chamskie komentarze na temat włosów Krzysztofa Rutkowskiego, czy też o tym, że zakłada buty na koturnie. Mnie to nigdy nie interesowało i nie interesuje. Taki ma styl. Są ludzie ekscentryczni i w Polsce od razu to jest niedozwolone. Nie możesz być ekscentryczny, musisz być średni, szary, bo w Polsce nie akceptujemy czegoś takiego" - wspomniał Jakimowicz, który twierdzi, że hejt bierze się z kompleksów. "Nie są w stanie zaakceptować tego, że Krzysztof Rutkowski ma postawione włosy, a jak oszukują ich np. politycy, to nic nie mówią. To jest chore przecież. U nas nie znosi się tego, jak komuś się powodzi. U nas przykrywasz swoje nieudacznictwo atakując kogoś. Przerzucasz swoją frustrację na biednego człowieka, który nic ci nie jest winien" - dodał.

