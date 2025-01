Wkrótce odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założycielem fundacji jest Jerzy Owsiak. Działacz charytatywny mierzy się z wielkim hejtem. Głośno było m.in. o akcji "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Działacz dostawał także groźby śmierci, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Swojego oburzenia zaistniałą sytuacją nie kryła Beata Tadla, która najpierw zamieściła w sieci krótki wpis, a teraz przedstawiła swoje stanowisko w podcaście Agaty Gwiazdowskiej "co przekazuJESZ".

Beata Tadla szczerze o stacji TV Republika. "To konkretne medium..."

Beata Tadla została zapytana w podcaście o negatywne komentarze stacji TV Republika w stronę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziennikarka nie gryzła się w język. Określiła działania stacji jako "straszne". - Jak się przekonaliśmy, osoba, która wysyłała do Jurka Owsiaka komentarze, groźby pod jego adresem, grożąc mu, że go zabije czy że trzeba go zabić, dowiedziała się o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o tej akcji "Nie daję na Owsiaka" (...) właśnie z TV Republika. Czy naprawdę jakiekolwiek medium nie powinno uderzyć się w pierś, to konkretne medium nie powinno uderzyć się w pierś i jednak zadać sobie proste pytanie: Czy my nie nawołujemy do nienawiści? - mówiła Beata Tadla.

Beata Tadla mocno o negatywnych komentarzach. "Dlaczego nie potrafimy..."

W dalszej części rozmowy Beata Tadla stanęła murem za fundacją Jerzego Owsiaka. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest przede wszystkim świętem, które pokazuje naszą jedność, naszą wspaniałą radość z bycia razem, z pomagania wspólnego - bez względu na to, czy robimy coś za Ministerstwo Zdrowia, trudno, tak, robimy. Ale pewnie gdyby wszystko działało super, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nigdy by nie musiała powstać. Dzisiaj wszyscy się wokół tego jednoczymy, mamy tak ogromną ilość historii, żyć, istnień uratowanych dzięki WOŚP - powiedziała.

Prezenterka przywołała w podcaście kwestię wspierania innych organizacji. - Jeżeli mamy w swojej świadomości tyle wspaniałych historii, to dlaczego nie potrafimy się tym cieszyć, dlaczego nie potrafimy chociażby być obojętnym? Okej, jeśli ktoś chce, niech daje na Orkiestrę, jeśli ktoś chce, niech daje na Caritas. Ja jestem osobą, której do Kościoła jest bardzo daleko, ale nie przyszłoby mi do głowy mówić: Nie daje na Kościół, daję na coś innego - powiedziała.

