Wojciech Mann już wkrótce będzie obchodził 77. urodziny. Dziennikarz zdobył popularność jako prowadzący programu "Szansa na sukces". Był związany z muzycznym show przez prawie dwie dekady. Choć cieszy się dużą rozpoznawalnością, rzadko kiedy pokazuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Mann nie wypowiada się również na temat swojej relacji z ukochaną. Mało kto wie, że Ewa Bańska jest jego trzecią żoną.

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz o wspólnym koncie z żoną. Jak to u nich działa?

Ukochana Wojciecha Manna jest od niego młodsza o 20 lat. To jego trzecia żona

Wojciech Mann trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwsza relacja szybko się rozpadła. - Pierwsze małżeństwo było dla mnie takim progiem. Wtedy dojmująco zrozumiałem, że nie mogę już być wolnym elektronem - stwierdził w rozmowie z magazynem "Gala". Druga ukochana dziennikarza do dziś jest tajemnicą. Mężczyzna nie wypowiadał się również o powodzie rozstania. Jego trzecią żoną została Ewa Bańska. Para jest razem od 30 lat. Pomimo różnicy wieku, która wynosi 20 lat, zakochani świetnie się dogadują. Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Gali" Mann opowiedział o ich weselu. "To nie było jednak takie wesele, jak być powinno. Nie było wynajętej żadnej sali ani samochodu z lalą na masce. Było bardzo kameralne, ale muzyka to była moja robota" - wyznał wówczas.

Wojciech Mann szczerze o ukochanej. Ewa Bańska też nie szczędziła słów

Ewa Bańska poruszyła temat ukochanego w jednym wywiadzie. Wyznała, że bardzo dba o zbilansowaną dietę męża, a także doradza mu w sferze modowej. "Nawet gdybym chciała, nie miałabym powodu, by się z niego wyśmiewać. Co nie znaczy, że jestem wobec męża bezkrytyczna. Zawsze mu powiem, że się fatalnie ubrał, gdy idzie do telewizji" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Rewia". Dziennikarz również dorzucił swoje trzy grosze. Wyznał, co nie pasuje jego żonie. Wojciech Mann jest typem domatora. "Wolę w domu zostać, niż iść na bankiet, co mi żona czasem wytyka" - zdradził w rozmowie z portalem Plejada.

