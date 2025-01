Patrycja Markowska jest jedną z nielicznych osób, którym udaje się od czasu do czasu namówić Grzegorza Markowskiego na okazjonalny powrót na scenę. Lider "Perfectu" już kilka lat temu przeszedł na muzyczną emeryturę, chcąc zadbać o swoje zdrowie. "Z ciężkim sercem chcę was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla was tak, jak grałem przez lata" - przekazał fanom wokalista. 15 stycznia 2025 roku córka Markowskiego dodała jednak na Instagram filmik, na którym możemy zobaczyć artystę wchodzącego do studia nagraniowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy pamiętasz pierwszy finał WOŚP? Sipowicz, Markowska, Adamowicz (i inni) wspominają

Patrycja Markowska pokazała się z ojcem. Wokalista pojawił się na wyjątkowym nagraniu

Filmik, który piosenkarka wrzuciła na media społecznościowe dotyczy muzycznej inicjatywy wielu artystów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W opublikowanym wideo zebrano urywki z kulis powstawania nowej wersji piosenki "Wiara" - oryginalnie nagranej w 1993 roku przez "Irę". Nie da się ukryć, że filmiki jest inspirowany klipem do "We Are the World" z 1985 roku.

Grzegorz Markowski pokazał się na kilku ujęciach, m.in. witając się z innymi artystami, wchodząc do studia oraz już w trakcie nagrań stojąc u boku Lanberry. Uśmiech wydawał się nie znikać z jego twarzy. "Dla Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze i wszędzie…" - podpisała umieszczone wideo Patrycja.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Najpierw ślub, a teraz to. Fani już gratulują Patrycji Markowskiej

Patrycja Markowska zdementowała plotki o stanie zdrowia ojca. "Świetnie się czuje"

W grudniu 2024 roku Patrycja Markowska pojawiła się w programie "Onet na Święta", gdzie postanowiła odnieść się do krążących spekulacji na temat zdrowia ojca. - Czy mogę od razu sprostować plotkę (i powiedzieć - przyp.red.), że on nie jest chory? To się teraz zrobiło coś takiego, taka kula śniegowa. Mój tata, odkąd nie pracuje, świetnie się czuje. Stan zdrowia gwałtownie się poprawił - wyjawiła piosenkarka. Córka muzyka zdradziła nawet, że Grzegorz Markowski miał kolędować w zeszłoroczne święta - jednak tylko w domu.



Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!