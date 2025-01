Grzegorz Daukszewicz to polski aktor, który wystąpił w wielu popularnych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Czasie honoru", "Uwierz w Mikołaja" oraz "Miłości do kwadratu". Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Adama w serialu "Na dobre i na złe". Aktor odszedł z produkcji w 2018 roku. Nie oznacza to jednak, że zniknął z polskiego show-biznesu. Ostatnio udzielił wywiadu dla portalu Jastrząb Post, w którym poruszył bardzo osobiste tematy.

Grzegorz Daukszewicz o nałogu. "Pełnym abstynentem jestem..."

Już jakiś czas temu Grzegorz Daukszewicz wyznał, że w przeszłości zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. W najnowszym wywiadzie wrócił do tematu nałogów. Wyjawił, od jakiego czasu jest abstynentem. - Z tą abstynencją też jest tak, że to jest proces długotrwały. Pełnym abstynentem jestem ponownie od kilku miesięcy, a tak to sześć lat. Z różnymi wypadkowymi, które się zdarzały po drodze. To jest proces - powiedział portalowi Jastrząb Post. Aktor zdaje sobie sprawę z tego, że abstynencja wymaga ciągłej pracy. - To nie jest tak, że człowiek sobie decyduje, że przestaje pić, idzie na terapię, zrobi terapię, nagle nałóg mija i nie przyjdzie. To towarzyszy do końca. Wydaje mi się, że kiedy mówimy o abstynencji, trzeba brać pod uwagę całość. Nie tylko, że nie pijesz, nie używasz narkotyków, ale też uzależnienie od papierosów, czekolady. To wszystko są holizmy. I jak się ma do tego predyspozycje, tendencje, to cały czas musisz być na wodzy - skwitował dla portalu Jastrząb Post.

Grzegorz Daukszewicz o przyszłości i córce. "Jest moim największym szczęściem"

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu planów na 2025 rok. Daukszewicz ma zamiar poświęcać dużo czasu swojej ukochanej córce. - Teraz już tylko do przodu. Wspaniały miałem poprzedni rok. Nie zamieniłbym go nigdy. Mój plan na 2025 roku to spędzanie jak największej ilości czasu z moją córką, która ma trzy lata i która jest moim największym szczęściem. I dużo pracować, tak jak do tej pory. I mieć jak najwięcej nowych wyzwań - skwitował dla portalu Jastrząb Post.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom