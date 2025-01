Anna Kalczyńska po latach wróciła do Telewizji Polskiej, gdzie obecnie pracuje w skierowanej do zagranicznego widza stacji TVP World. Dziennikarka prowadzi tam program "Face to Face", a także serwis informacyjny "World News Tonight". Jak niedawno wyznała w rozmowie z Jastrząb Post, jej powrót do macierzystej stacji był pierwszym, o czym myślała po zakończonej współpracy z "Dzień Dobry TVN".

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szpak o powrocie do TVP. Mówi o odświeżeniu i tolerancji

Anna Kalczyńska nie mogła dostać się do gmachu Telewizji Polskiej. Przepustka nie zadziałała

Okazuje się, że powrót do Telewizji Polskiej wiązał się dla Anny Kalczyńskiej z pewnymi niedogodnościami. Dziennikarka w mediach społecznościowych podzieliła się pewnym nieprzyjemnym incydentem, który miał miejsce w jej nowym miejscu pracy. Problemy gwiazdy były związane z zablokowaną przepustką, przez którą ochrona nie chciała jej wpuścić do gmachu Telewizji Publicznej. Niewiele brakowało, a dziennikarka nie mogłaby poprowadzić jednego z programów. "Dostępy, przepustki, hasła i wnioski. Kto nie pracował nigdy w TVP, ten nie wie, czym jest kafkowski system bezradności jednostki... Mam szczęście, że zdążyłam na poranne wydanie, bo zablokowana przepustka skutecznie zatrzymała mnie na bramkach wstępu do budynku. I nie pomaga tłumaczenie, że antena jest święta" - napisała na instagramowym koncie Anna Kalczyńska.

PRZECZYTAJ TEŻ: Anna Kalczyńska w emocjach świętuje urodziny dzieci. Jej nastoletnia córka idzie w ślady słynnych dziadków

Anna Kalczyńska ma za sobą sporo zmian w życiu. Niedawno doszła kolejna

Anna Kalczyńska w ostatnich miesiącach przeszła niemałe zmiany w życiu. Zakończenie współpracy z TVN i powrót do Telewizji Polskiej to tylko niektóre z nich. Gwiazda jakiś czas temu podzieliła się również inną zaskakującą informacją. Przyznała, że zmieniła miejsce zamieszkania. Dziennikarka w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie dawnego domu i dodała poruszający wpis. "A więc żegnaj, stary domu! Już ponad rok mieszkamy gdzie indziej, ale dziś odwiedziłam miejsce, w którym przeżyliśmy 12 pięknych lat, pełnych cudownej energii, dalekich wyjazdów i radosnych powrotów, wielu ciekawych przygód, rozmów, początków przyjaźni i fajnych relacji" - napisała Anna Kalczyńska, przy okazji wspominając wiele pięknych chwil, które w dawnych miejscu zamieszkania przeżyła. Mimo sporych zmian w życiu dziennikarka pozostaje pozytywnie nastawiona do wyzwań, które dopiero przed nią.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!