Barbara Nowacka była związana z młodszym mężczyzną. To znany polityk

Barbara Nowacka od ponad roku pełni urząd ministry edukacji narodowej w rządzie Donalda Tuska. O prywatnym życiu polityczki wiadomo jednak niewiele. Kilka lat temu wyszło na jaw, że córka tragicznie zmarłej w Smoleńsku Izabeli Jarugi-Nowackiej, sama spotykała się z jednym ze znanych polityków.

Nowacka przed laty była związana z Zandbergiem. "Serdecznie mnie bawił"

Okazuje się, że Barbara Nowacka przed laty była związana z Adrianem Zandbergiem. Ten fakt wyjawił mediom Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Nowacka poznała Zandberga w młodzieżówce Unii Pracy. Byli parą przed trzy lata. Gdy prawda wyszła na jaw polityczka postanowiła wyznać, co ujęło ją w Zandbergu. - Adrian zaciekawił mnie: intelekt, wiedza, umiejętność jej używania - to mi się w ludziach podoba. Miał 18 lat, był o cztery lata młodszy, taki chłopiec jeszcze. Żywy, wesoły, serdecznie mnie bawił. Nie mieszkaliśmy razem. Często się spóźniał albo kłócił do upadłego, by postawić na swoim, a jak czegoś nie wiedział, to błyskotliwie wymyślał - opowiadała.

Nowacka od ponad 20 lat związana jest z jednym mężczyzną. Doczekali się dwójki dzieci

Relacja Barbary Nowackiej i Adriana Zandberga nie przetrwała jednak próby czasu. Polityczka od ponad 20 lat jest związana z tym samym partnerem, Maciejem. Para poznała się w 1999 roku podczas strajku pielęgniarek. Doczekali się dwójki dzieci - Kuby i Zofii. Nowacka nigdy jednak nie zdecydowała się zalegalizować swojego związku. - Postanowiliśmy, że nie zrobimy tego, dopóki w Polsce nie będą dopuszczane związki partnerskie. Skoro nasi homoseksualni przyjaciele nie mają do tego prawa, po co nam ono? - tłumaczyła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" w 2014 roku. Nowacka niechętnie dzieli się zdjęciami swoich najbliższych w mediach społecznościowych. Zdarza jej się jednak rozmawiać na tematy związane z rodziną podczas wywiadów. - Dzieci muszą mieć poczucie, że są częścią rodziny. Staram się opowiadać im o moim życiu, nie tylko wypytywać, co w szkole.(...) Staram się, żebyśmy spędzali razem czas. Ważne są wspólne posiłki. Dom, w którym nie ma stołu, przy którym wspólnie się jada, szybko przestaje być domem - powiedziała Barbara Nowacka w podcaście Onetu w 2022 roku.

