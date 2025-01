Roksana Węgiel dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. Choć ma dopiero 20 lat, osiągnęła wiele sukcesów muzycznych. Artystka jest również szczęśliwa w życiu prywatnym. W 2024 roku stanęła na ślubnym kobiercu i poślubiła Kevina Mgleja. Roksana jakiś czas temu zdecydowała się na metamorfozę fryzury. Już wiemy, ile kosztowała jej przemiana. Nie da się ukryć, że nie należała do najtańszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Zalewski zgolił włosy w nowym klipie. "Też jestem połamany"

Roksana Węgiel zapłaciła za metamorfozę włosów. Kwota zwala z nóg

Roksana Węgiel nie stroni od eksperymentów z wizerunkiem. Gwiazda wielokrotnie szokowała fanów, występując w odważnych strojach i mocnych makijażach. Wiele osób zarzucało jej nawet ingerencję w urodę za pomocą medycyny estetycznej. Piosenkarka twierdzi jednak, że z zabiegami nie ma nic wspólnego. Roksana od jakiegoś czasu regularnie przedłuża włosy. Nie da się ukryć, że nie jest to tani proces. Artystka nie tylko słono zapłaciła za metamorfozę, ale również co kilka miesięcy musi ją odnawiać. Salon fryzjerski, do którego chodzi Roksana, postanowił ujawnić, ile wydała na przedłużanie włosów. Okazało się, że było to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Nie da się ukryć, że kwota zwala z nóg. Nowa fryzura kosztowała wokalistkę około czterech tysięcy złotych. Dużo czy mało?

PRZECZYTAJ TEŻ: Roksana Węgiel świętuje urodziny. Takiego zdjęcia z teściową nikt się nie spodziewał

Nie tylko Roksana Węgiel korzysta z doczepianych włosów. Inne gwiazdy również je noszą

Roksana Węgiel nie jest jedyną gwiazdą, która przedłuża fryzurę. Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem Cleo przyznała, że również korzysta z doczepianych włosów. Artystka wyznała, że wysoki kucyk, który stał się jej znakiem rozpoznawczym, to nie tylko jej naturalne włosy. W wywiadzie zdradziła, że bardzo często jest o to pytana. - Oczywiste, że ten kucyk jest też przedłużany. (...) Pomagam sobie. Nawet jakbym miała tak cudowne i piękne włosy do kostek, to po prostu byłoby mi niewygodnie i bym je ścięła - podkreśliła. Wiedzieliście o tym?

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!