Sandra Kubicka od lat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Była modelka chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego, przez co internauci są na bieżąco z tym, co się u niej dzieje. Od pewnego czasu pojawiały się plotki o jej kryzysie w związku z Baronem. Na InstaStories wyjawiła prawdę o tym, jak teraz wygląda jej życie.

Zobacz wideo Sandra Kubicka w przejmującym wyznaniu. "Byłam nieszczęśliwa"

Sandra Kubicka szczerze o swoim życiu. Ucisza plotki o kryzysie z Baronem?

Od jakiegoś czasu fani mogli podejrzewać, że w życiu Kubickiej nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Chodzi o związek z Baronem. W podsumowaniu 2024 roku próżno szukać wspomnienia o mężu celebrytki. Pisała również, że spędzi sylwestra z Leonardem, choć ostatecznie opublikowała zdjęcie zarówno z synem, jak i ukochanym. Gorzko wspominała również, że jest "praktycznie sama z Leosiem od jego urodzenia". Tym razem gwiazda postanowiła podzielić się z fanami snem, który był dla niej bardzo traumatyczny. - Miałam dzisiaj straszny sen. Dla was może nie być straszny, ale dla mnie był, bo ja już to przeżywałam - zaczęła na InstaStories.

- Byłam w jakimś miejscu, w którym strasznie nie chciałam być. Chciałam wsiąść do samolotu i uciec z tego miejsca. W kółko mnie ktoś blokował - opowiadała. Jak się okazało, we śnie uratowała ją mama. Jak wyjawiła - była już w takiej sytuacji. - Nie zapomnę, jak była pandemia i jak się rozstawałam, odwołałam ślub i powiedziałam, że ja już tu nie chce być, że moja dusza jest nieszczęśliwa. (...) Ja wsiadłam w samolot i uciekłam - opisywała. - Ja za każdym razem jak patrzę na Leosia, to sobie myślę i myślę i mówię, że gdybym nie podjęła tego kroku, gdybym nie była na tyle odważna, aby zacząć na nowo gdzieś indziej, to bym go dzisiaj nie miała. (...) To była najlepsza decyzja. Jak czujemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, że coś jest nie tak, to po prostu trzeba wziąć życie w swoje ręce i coś zmienić.

A ja żyje teraz moim życiem marzeń, o którym zawsze marzyłam. I moja dusza jest nareszcie szczęśliwa

- stwierdziła Kubicka. Czyżby tymi słowami rozwiewała wątpliwości co do kryzysu z Baronem?

Sandra Kubicka wyjawiła prawdę o problemach z włosami

Celebrytka wyjawiła, że ma niemałe problemy z włosami. Okazuje się, że wypadają jej z głowy garściami. "Codziennie wypadała mi garść włosów, a linia włosów bardzo widocznie mi się cofnęła, co wpłynęło na samoocenę. Niestety, po ciąży nie da się tego uniknąć, ale można potem sobie pomóc" - wyjawiła na InstaStories. Obecnie stara się robić wszystko, aby przywrócić włosom dawny wygląd. Wspiera się dedykowanymi produktami oraz masażem głowy.

