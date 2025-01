Zdaje się, że medialny konflikt Agnieszki Kaczorowskiej i jej (jeszcze) męża trwa w najlepsze. I choć oboje nie są już tak wylewni co wcześniej, nadal co jakiś czas wypowiadają się o małżeństwie. Tancerka zdecydowała się szczerze porozmawiać z Magdą Gessler w jej programie. Wyjawiła, co jej przeszkadzało. Wbiła tym samym szpilę Maciejowi Peli.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytali się, kiedy karma wróci do Kaczorowskiej. Wtem powiedziała o przyjaźni z eks

Agnieszka Kaczorowska znowu uderza w byłego. Tak skwitowała ich związek

Magda Gessler gościła w swoim programie "Magda gotuje Internet" Agnieszkę Kaczorowską. Mimo że odcinek będzie miał premierę w niedzielę 19 stycznia, już teraz na profilu TVN-u na Instagramie mogliśmy usłyszeć fragment rozmowy tancerki i gospodyni "Kuchennych rewolucji". Temat? Zdaje się być znany od kilku miesięcy. Chodziło oczywiście o rozstanie celebrytki z mężem. "Królowa polskiej gastronomii" dała się poznać jako znawczyni horoskopów. - Agnieszka, to jest taki rok dla Raka, bo jesteś Rakiem, w którym się dużo dzieje. Co się dzieje u ciebie? - zapytała.

- Ten rok rzeczywiście należy do jakichś takich przełomowych chyba, bo dużo pracuję za sobą od roku w zasadzie już. I czułam, że coś nie do końca... - przerwała Kaczorowska. - Nie czułaś się szczęśliwa? - dopytywała Gessler. - Tak. No nie działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem - oceniła tancerka. Gwiazda TVN-u stwierdziła, że siedem lat to "kryzysowy" wiek dla związku. W tym momencie Kaczorowska wyjawiła więcej. - Ja jestem taką osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. Nie lubię stać w miejscu. Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski.

Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą

- stwierdziła 32-letnia celebrytka, tym samym wbijając szpilę byłemu ukochanemu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Pela usłyszał, że "facet ma być facetem" i się zaczęło. W komentarzach piekło

Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła, dlaczego się na to zdecydowała

Na antenę "Taniec z gwiazdami" powróci wiosną br. Wiadomo, że jedną z tancerek będzie Agnieszka Kaczorowska, która wraca do formatu po siedmiu latach nieobecności. Przed laty zapewniała, że nigdy więcej nie pojawi się na parkiecie programu, ale zmieniła zdanie. - Tęsknię za tańcem. Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie - przyznała w rozmowie z portalem Pomponik. Dodała, że nie ukrywa, że obecnie przechodzi wewnętrzną przemianę. - Życie jest tak nieprzewidywalne, że wszystko może się zdarzyć. Mówisz, że czegoś nie zrobisz, a potem to robisz. Zmieniają się poglądy, spojrzenie na świat, wszyscy się zmieniamy, rzeczywistość się zmienia, ja bardzo tego teraz doświadczam - oznajmiła.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!