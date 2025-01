Paszporty "Polityki" to jedne z bardziej prestiżowych nagród w polskiej kulturze. W tym roku 32. galę 14 stycznia poprowadzili dziennikarka TVN24 Marta Kuligowska i Bartek Chaciński, wicenaczelny i dziennikarz muzyczny tygodnika "Polityka". Już w pierwszych chwilach doszło do nawiązań do polityki. Powitano marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Hannę Wróblewską. Po tym wyśmiano ze sceny prezydenta Andrzeja Dudę.

Paszporty "Polityki". Prowadzący wbili szpilę Dudzie

Chwilę po tym, jak Kuligowska i Chaciński przywitali ze sceny prezydentów miast wspomnieli, że jednak "nie zabiegali o obecność pana prezydenta" (Andrzeja Dudy - red.). - Wiemy, że jest trudno - zaczął prowadzący, po czym jego wypowiedź kontynuowała już Kuligowska.

No jest trudno, sezon narciarski w pełni, pan prezydent lubi śmigać na nartach, zresztą sam powiedział, że dla niego to jest najlepsza regeneracja, ale to może być ostatni taki sezon...

- stwierdziła dziennikarka.

- Więc tym bardziej nie chcieliśmy go przerywać - odpowiedział jej Chaciński i przeszedł do następnego punktu programu. Prowadzący mogli tym samym nawiązać do ostatnich kontrowersji związanych z nieobecnością Andrzeja Dudy na gali inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas gdy w odbywającym się w piątek 3 stycznia wydarzeniu wziął udział m.in. premier Donald Tusk i szef Rady UE Antonio Costa, już w sobotę 4 stycznia prezydent Duda miał być widziany na nartach w Kluszkowcach w Małopolsce.

Gwiazdy na rozdaniu Paszportów "Polityki". Te kreacje się wyróżniły

Na ceremonię rozdania nagród przybyli nie tylko nominowani artyści, lecz także inne osoby związane ze światem sztuki, jak i show-biznesu. Zaproszeni goście chętnie pozowali przy tym na ściance. Wzrok mogła przyciągnąć m.in. Sandra Drzymalska (nominowana w kategorii film), która pokazała się w czarnej, wręcz gotyckiej kreacji, Katarzyna Warnke, w bardziej klasycznej stylizacji - czarnych, garniturowych spodniach i marynarce, które zestawiła z białym t-shirtem, odsłaniającym jej brzuch oraz elegancki Ralph Kamiński w czarnych spodniach i marynarce, do których ubrał białą koszulę i również czarne rękawiczki.



