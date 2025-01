Po raz 32. odbyła się ceremonia wręczenia Paszportów "Polityki". Ustanowione przez tygodnik nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach: film, scena, sztuki wizualne, książka, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa. Oprócz tego od niedawna rozdawane są statuetki w dodatkowych kategoriach: laur kreatorki lub kreatora kultury oraz Paszport przyznany przez czytelników "Polityki". Co roku na galę zapraszane są najbardziej znane nazwiska ze świata kultury i show-biznesu. Wśród aktorów i reżyserów 14 stycznia można było wypatrzeć Marka Koterskiego, który nie opędzał się od fotoreporterów - wręcz przeciwnie. Zabrał ze sobą żonę, Małgorzatę Bogdańską. Para z uśmiechami na twarzach pozowała do zdjęć. Przed 22 okazało się, że Marek Koterski został odznaczony. Reżyser otrzymał wyjątkowy tytuł "Kreatora kultury 2024"

Paszporty "Polityki". Marek Koterski zabrał żonę na ściankę

Małgorzata Bogdańska i Marek Koterski tego dnia postawili na drapieżny i nieco rockowy look. Na ściance pozowali cali w czerni. Oboje wybrali skórzane kurtki i sznurowane buty workery. Żona reżysera założyła do tego długą spódnicę z wytłaczanym wzorem, czarną bluzkę i subtelną srebrną biżuterię. Z kolei jej mąż stylizację podkreślił przewiązaną na szyi apaszką. Zdaje się, że to ulubiony styl pary, gdyż tego typu bliźniacze stylizacje wybierali także z okazji premier filmowych i innych wydarzeń. Widać, że w takim wydaniu oboje czują się najlepiej. Zdjęcia z gali Paszportów Polityki i innych wspólnych wyjść znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Męża przepowiedziała jej wróżka. Marek Koterski zauroczył się na scenie

Para jest ze sobą już niemal 20 lat, wzięła ślub po kilku latach znajomości. W 2004 roku Koterski i Bogdańska spotkali się w teatrze na próbach do jego spektaklu "Nas troje". On był już dawno po rozwodzie i po przejściach (rozstał się z pierwszą żoną w latach 80.). Ona, także rozwódka, sama wychowywała syna. Jak wspominała w wywiadach, poszła do astrologa. Tam dostała wróżbę - że będzie miała ukochanego z branży filmowej, jednak mowa była o charakteryzatorze. Później poznała jednak reżysera, który po próbie zwrócił na nią uwagę. Wówczas miał on już spory filmowy dorobek. "Wszedłem na scenę i mówię: bardzo mi się pani podobała. A ona mówi: bardzo mnie to cieszy, że podobałam się panu jako aktorka. Odpowiedziałem: jako aktorka też, ale przede wszystkim jako kobieta" - mówił w jednym z wywiadów. W końcu umówili się, a po pierwszym spotkaniu Małgorzata miała stwierdzić: "Ale ma pan bajer!". Jak wspominał Koterski, odmówiła mu też wstąpienia do jego domu "po książkę", czym bardzo go ujęła.

Jak mówił reżyser w wywiadach, druga żona nauczyła go kochać. Pierwsze małżeństwo było nieszczęśliwe, a przed laty Koterski (podobnie jak później jego syn, Michał, z pierwszego związku) pogrążał się w nałogu, który z czasem przezwyciężył. "Moją pierwszą miłością życia był Michał, tylko że ja wtedy nie umiałem kochać" - wyznał reżyser w "Dzień dobry TVN". "Nie staramy się jakoś szczególnie o nasz związek. Ale wystarczy, żebyśmy się chwilę nie widzieli, a już piszemy do siebie SMS-y i przesyłamy cmoki. Bardzo chcieliśmy, żeby nam się udało" - mówiła o związku Małgorzata Bogdańska w rozmowie z mediami. Ostatnio nawet pojawił się z macochą wspólnie na kanapie śniadaniówki "halo tu polsat".

