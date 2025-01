14 stycznia 2025 roku ogłoszono, że jednym z uczestników zbliżających się preselekcji do Eurowizji będzie Dominik Dudek. Artysta zaskarbił sobie serca jurorów piosenką "Hold The Light". Co ciekawe, muzyk w przeszłości imał się różnych zawodów, pracując m.in. na budowie czy śpiewając w trakcie wesel. Wokaliście w odnalezieniu muzycznego powołania z pewnością pomogło zwycięstwo w 13. edycji "The Voice of Poland". W rozmowie z reporterką Plotka Dominik Dudek wyjawił, czemu kiedyś występował jako weselny grajek.

Dominik Dudek przed "The Voice od Poland" śpiewał disco polo. Co go o tego zmusiło?

Na liście osób, które zapragnęły w tym roku reprezentować nasz kraj w Konkursie Eurowizji, znalazł się Dominik Dudek. Jak się jednak okazuje, wokalista nie zawsze mógł wykonywać gatunek muzyki, który odpowiadałby jego gustowi. Reporterka Plotka zapytała artystkę, jak to się stało, że niegdyś zdarzało mu się wykonywać utwory z gatunku disco polo. W odpowiedzi Dominik Dudek uspokoił fanów, wyjawiając, że nigdy nie był wielbicielem tego rodzaju muzyki. Wokalista przyznał, że kiedyś był zmuszony śpiewać piosenki disco polo na weselach, gdyż jako artysta z małego miasta musiał w ten sposób sobie dorobić. - Muzycy na weselach całkiem dobrze zarabiają. To są fajne pieniądze, ale to już było lata temu, więc już o tym zapomniałem. Dziękuję, że mi przypomniałaś, ale też fajnie, że o tym powiedziałaś. Teraz wiem, jak życie potrafi się zmienić w ciągu kilku lat - przyznał Dominik Dudek w rozmowie z Plotkiem.

Kto wystąpi w preselekcjach o Eurowizji 2025? Dominik Dudek nie jest jedynym mocnym kandydatem

14 stycznia 2015 r. w trakcie specjalnej konferencji w TVP ogłoszono skład polskich preselekcji na Eurowizję 2025. W konkursie zawalczy 10 wykonawców: Kuba Szmajkowski - "Pray", DARIA MARX - "Let it Burn", Sonia Maselik - "Rumours", TYNSKY - "Miracle", Janusz Radek - "In cosmic mist", Justyna Steczkowska - "GAJA", Dominik Dudek - "Hold the light", CHRUST - "TEMPO", Marien - "Can't hide", Sw@da x Niczos - "Lusterka". Co ciekawe jury wybrało także dwie piosenki rezerwowe. Już 14 lutego publiczność zdecyduje, kto dostanie szansę reprezentowania nas na międzynarodowej scenie.