Daria Marx dołączyła do grona 10 zakwalifikowanych do krajowych preselekcji na tegoroczną Eurowizję artystów. 14 stycznia 2025 roku w gmachu TVP ogłoszono pełen skład wyróżnionych muzyków. Przypomnijmy, że polski reprezentant w prestiżowym konkursie zostanie wyłoniony przez widzów podczas koncertu 14 lutego. Choć dla wielu artystów występ na Eurowizji to spełnienie marzeń, część z nich zdaje sobie sprawę, z jakimi problemami może się to także wiązać. Mowa m.in. o kwestiach finansowych.

Daria Marx o finansach i Eurowizji. "Team musi dostać pieniądze za swoją pracę"

Podczas wydarzenia związanego z ogłoszeniem zakwalifikowanych do preselekcji artystów Plotek postanowił porozmawiać z Darią Marx. Zapytaliśmy piosenkarkę m.in. czy jej zdaniem powinno się wprowadzić zmiany w związku z faktem, iż zwycięzcy konkursu Eurowizji nie otrzymują żadnej nagrody pieniężnej. - Byłoby dobrze, gdyby te zmiany nastąpiły (...). Niestety te finanse wchodzą w grę. (...) Zawsze marzyłam, żeby za granicą móc się pokazać, dlatego też ta Eurowizja jest dla mnie, natomiast (...) to nawet nie jest często kwestia naszego wyboru, ale po prostu jest tak, że team musi dostać pieniądze za swoją pracę i nie poczeka pół roku i nie odłoży kilku milionów - wytłumaczyła nam Daria.

To nie jest nawet dla nas artystów, ja muszę moim tancerkom na pewno zapłacić za sezon. Ja je mam i bardzo je kocham i tak samo jest z moim DJ-em, tak samo jest z moimi prawnikami, tak samo jest z managementem i wytwórnią

- dodała dalej piosenkarka.

Te osoby będą starać się o występ na Eurowizji. Mamy listę polskich artystów

Jak ujawniło jury, o bilet na Eurowizję 2025 powalczą: Dominik Dudek - z piosenką "Hold the light", Marien - z "Can’t hide", Kuba Szmajkowski - z utworem "Pray", Justyna Steczkowska - z piosenką "GAJA", Daria Marx - i jej "Let it Burn", CHRUST - z "TEMPO", TYNSKY - i "Miracle", Sonia Maselik - oraz "Rumours", Sw@da x Niczos - z utworem "Lusterka" oraz Janusz Radek - i piosenka "In cosmic mist". Przypomnijmy, że 69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei, w Szwajcarii. W tegorocznej edycji weźmie udział 38 państw. Półfinały konkursu są zaplanowane na 13 i 15 maja, a finał na 17 maja.