Koniec 2024 roku był dla Martyny Wojciechowskiej wyjątkowy. W listopadzie podróżniczka świętowała 24. urodziny Kabuli, swojej adoptowanej córki. Widzowie programu "Kobieta na krańcu świata" znają ją doskonale, bo jej historia została opowiedziana w jednym z reportaży. Kabula została w brutalny sposób okaleczona i w konsekwencji tych zdarzeń nie ma ręki. Mimo traumatycznych przeżyć i fizycznych utrudnień Kabula doskonale radzi sobie w życiu i jest pełna pozytywnej energii. Studiuje prawo na trzecim roku w Tanzanii i chce się nieustannie rozwijać. "Kabulka, życzę ci z całego serca spełnienia marzeń, nawet tych najśmielszych, odważnego stawiania kolejnych kroków w dorosłym życiu. Jestem szczęśliwa, patrząc, jak wzrastasz!" - napisała w mediach społecznościowych podróżniczka. Martyna Wojciechowska zaczęła 2025 rok od kolejnej okładki. W takim wydawnictwie z pewnością się jej nie spodziewacie.

Martyna Wojciechowska wyjawiła, czym zajmuje się wieczorami. To jej ogromna pasja

Martyna Wojciechowska już nie raz pojawiała się na okładkach polskich magazynów. Dała się sfotografować także w wyjątkowo skąpych kreacjach na okładkach "Playboya" i "CKM", co swego czasu obiło się szerokim echem w mediach. Tym razem podróżniczka zaskoczyła i pokazała wydanie "100 krzyżówek panoramicznych", gdzie pojawia się jej zdjęcie. Dumnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że po raz kolejny jest dziewczyną z okładki. Przy okazji wyjawiła, że rozwiązywanie krzyżówek to jedna z jej największych pasji. Kto by pomyślał.

Serio! Nie ma takiego krańca świata, na który nie zabrałam w plecaku choćby cieniutkiego wydania krzyżówek panoramicznych. Jaka była moja radość, kiedy ostatnio dostałam taki prezent!

- napisała Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska o zaletach rozwiązywania krzyżówek. "A ja się z tym kryłam"

Martyna Wojciechowska przy okazji podkreśliła, że rozwiązywanie krzyżówek ma same korzyści. "Świetnie działa na pamięć, koncentrację i kreatywność!" - dodała. W sekcji komentarzy od razu odezwali się fani podróżniczki. Przyznali, że mieli okazję złapać ją na gorącym uczynku. "Potwierdzam! Widziałam, jak w samochodzie czekając na córkę, wypełniała pani okienka", "A ja się z tą pasją kryłam, sądząc, że to atrybut starszych osób", "Kto nie domalowywał za małolata - rogów, podbitego oka, zamazywał zęba - twarzom z panoramicznych, niech pierwszy rzuci kamień" - czytamy w komentarzach. Lubicie rozwiązywać krzyżówki?

