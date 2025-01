W grudniu 2024 roku Daniel Martyniuk uaktywnił się w mediach społecznościowych. Zaczęło się od obrażania ojca i pokazania mu środkowego palca. Rodzice celebryty byli już na granicy cierpliwości. Danuta Martyniuk w kulminacyjnym momencie przekazała, że czara goryczy się przelała i nie będzie wspierać syna, póki on nie uda się na terapię. Dużo więcej pobłażliwości do zachowań Daniela Martyniuka ma jego ojciec, który często tłumaczy jego wybryki. Tym razem Zenek Martyniuk pojawił się w "Dzień dobry TVN" i pod koniec rozmowy został zapytany o ostatnie wybryki Daniela. Tak się do tego odniósł.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda praca na planie z Danutą Martyniuk? Sławomir i Kajra ujawniają

"Dzień dobry TVN". Zenek Martyniuk skomentował ostatnie ekscesy syna. "To dobry chłopak"

W "Dzień dobry TVN" Dorota Wellman i Marcin Prokop rozmawiali na temat kariery Zenka Martyniuka. W odcinku pojawiły się także bardziej osobiste pytania. Para prowadzących zapytała, czy ciągła nieobecność wokalisty w domu w związku z licznymi koncertami odbiła się jakoś na jego rodzinie, szczególnie na jego synu. - Żona mówi, że to w dużej mierze się do tego przyczyniło - podkreślił wokalista. Zenek Martyniuk odniósł się także do ostatnich ekscesów syna. - To dobry chłopak, dobry człowiek i fajny syn - zaczął.

Czasami, jak sobie dwa piwa wypije, to jest taki wybuchowy i natychmiastowy, że od razy coś wstawia na Instagram. Takie rzeczy się dzieją w milionach polskich domów i nikt tego nie widzi

- mówił Martyniuk.

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor wyznała prawdę o emeryturze. Przez 30 lat wpłacała składki do ZUS

'Dzień dobry TVN'. Zenek Martyniuk fot. screen TVN

Zenek Martyniuk każde zarobione pieniądze inwestował w nowy sprzęt. Do 2005 roku wynajmował mieszkanie

W programie "Dzień dobry TVN" Zenek Martyniuk miał okazję wrócić pamięcią do początków kariery. Przyznał, że w relacji z kobietami zawsze był bardzo nieśmiały. W porannym wydaniu pokazano jego zdjęcie z popularną aktorką Tiffani Amber Thiessen, którą widzowie doskonale znają z roli w "Beverly Hills 90210". Martyniuk do 2005 roku mieszkał w wynajmowanym lokum w Białymstoku. Zarobione pieniądze najpierw inwestował w sprzęt, a dopiero potem zdecydował się na kupno domu. "Król disco polo" został zapytany także o to, jak reaguje na zarzuty, ze jego piosenki są tandetne. "Robię swoje i staram się profesjonalnie podchodzić do sprawy. Uważam, że teksty mnich piosenek są naprawdę na wysokim poziomie" - podkreślił. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!