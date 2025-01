Manuela Gretkowska przed laty była związana z Andrzejem Żuławskim. Ceniony reżyser był 24 lata starszy od pisarki. W najnowszej książce "Posag dla Polki" Gretkowska wróciła do tamtej relacji. Żuławskiego nazywa wręcz "psychopatycznym narcyzem".

Manuela Gretkowska była w związku z Andrzejem Żuławskim. Mówi o jego "ciemnej stronie"

W wywiadzie z Wirtualną Polską Manuela Gretkowska zaznaczyła, że chciałaby, żeby "młode dziewczyny uniknęły jej błędów". Pisarka mówi o schemacie toksycznego związku z narcyzem. - Byłam młoda, gdy go poznałam, nie miałam nawet 30 lat. To wyzwalanie długo trwało, dojechałam do granic wytrzymałości. Piszę w "Posagu", że dorastanie kobiet jest obróbką człowieka przez skrawanie jego wrażliwości na wzór i podobieństwo męskiego ideału. W łapach psychopatycznego narcyza proces ten przebiega według schematu. Upatrzenie ofiary, "opętanie" jej lepką pajęczyną uzależniającej troski. Unieruchomioną, odciętą od otoczenia, zahipnotyzowaną czułością, łatwiej wyssać z osobowości. Trwało to u mnie, aż byłam gotowa odejść - powiedziała Manuela Gretkowska w rozmowie z portalem WP. Pisarka wyjawiła także, co fascynowało ją w Andrzeju Żuławskim. - Opisałam to w powieści "Trans". Był atrakcyjnym mężczyzną, wybitnie inteligentnym, urokliwym, dopóki nie poznało się jego ciemniej strony - stwierdziła.

Gretkowska wspomina relację z Żuławskim. Nawiązała do Eweliny Ślotały

W najnowszym wywiadzie Manuela Gretkowska podkreśliła, że relacja z Andrzejem Żuławskim była całkowicie nierówna pod wieloma względami. W pewnym momencie pisarka przywołała też postać niedawno zmarłej Eweliny Ślotały i jej doświadczeń. - Był światowej sławy reżyserem, pisarzem i scenarzystą z ustabilizowanym finansowo życiem. Ja byłam młodszą o 25 lat debiutantką, żyjącą na barce w Paryżu. Absolutnie była to relacja nierówna. Przemoc psychiczną, fizyczną i materialną może generować nierówność, brak partnerstwa. Obojętnie, czy to nagradzany Cezarami artysta, czy debiutujący w życiu Janusz. Konstancin jest w Grójcu - opisała to dokładnie i ekstremalnie Ewelina Ślotała, ofiara przemocy mieszkająca w willi za miliony w "Żonach Konstancina" - dodała Gretkowska w rozmowie z WP.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

