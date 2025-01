13 stycznia Jerzy Owsiak po raz kolejny pokazał groźby śmierci, które od jakiegoś czasu otrzymuje. Założyciel WOŚP zwrócił się także do władz TV Republika. "Krócej być nie może. 'Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb'. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: '100 tysięcy za zabicie Owsiaka'. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" - poinformował Owsiak. Ludzie kultury postanowili sprzeciwić się działaniom TV Republika, którą obwiniają za szerzenie hejtu na założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napisali list otwarty, pod którym podpisali się m.in. reżyserzy filmowi Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Jan Kidawa-Bloński i Wojciech Smarzowski.

Ludzie kultury stanęli w obronie Jerzego Owsiaka. Napisano list otwarty. To bardzo ważny apel

Artyści i cenione osoby ze świata kultury i mediów postanowili zadziałać w związku z kampanią nienawiści szerzoną przez stację TV Republika i wPolsce24 wobec Owsiaka i jego Fundacji. Treść napisanego przez nich listu otwartego udostępniła Fundacja Basta. Najpierw twórcy listu przypomnieli słowa Mariana Turskiego, o tym, że "Auschwitz nie spadło z nieba", a skutki mowy nienawiści są realne i mogą mieć tragiczne konsekwencje.

"Nienawiść zaczyna się od słów, ale kończy na czynach, które odbierają życie. Tak było w przypadku Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dziś podobne zagrożenie dotyka Jurka Owsiaka – założyciela i lidera WOŚP – człowieka, który od dekad niestrudzenie pomaga potrzebującym" - czytamy. Warto podkreślić, że 13 stycznia minęła szósta rocznica śmierci prezydenta Gdańska, który zginął na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od tragicznego w skutkach ataku nożownika.

"Z niepokojem i oburzeniem obserwujemy kampanię nienawiści wymierzoną w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka, która od lat eskaluje w przestrzeni medialnej i publicznej. Ostatnie emisje materiałów w Telewizji Republika i wPolsce24, które otwarcie podsycają agresję wobec niego, nie są jedynie kwestią opinii, ale mogą stanowić groźne preludium do kolejnych tragedii. Groźby śmierci, które dotknęły Owsiaka po tych publikacjach, są dowodem na to, że słowa mają moc niszczenia" - czytamy w publikacji.

W dalszej części korespondencji jej twórcy podkreślili, że WOŚP to fenomen, który od lat łączy Polaków ponad podziałami, ratując zarówno życie dzieci, jak i dorosłych, wspierając szpitale i budując solidarność społeczną. Podkreślono, że każda próba podważania tej inicjatywy poprzez mowę nienawiści uderza nie tylko w samego założyciela Fundacji, Jurka Owsiaka, ale także ideę dobra, którą budujemy jako człowieczeństwo. Artyści i znane osoby, które podpisały się pod listem, zaapelowały m.in. do polityków.

Nie możemy pozwolić, by historia znów zatoczyła koło. Mowa nienawiści zabija – najpierw słowa, potem czyny.

- przekazano. "Niech słowa Mariana Turskiego staną się dla nas przestrogą i motywacją do działania: Nie bądź obojętny. Podpisując się pod tym apelem, wyrażamy nasz sprzeciw wobec nienawiści i deklarujemy wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jurka Owsiaka" - czytamy w treści korespondencji. Pod listem podpisali się m.in. Sylwia Chutnik, Agnieszka Holland, Jan Kidawa Błoński, Małgorzata Ohme, Paweł Pawlikowski, Bart Staszewski, Grażyna Wolszczak i Mariusz Szczygieł.

Co na to KRRiiT? List miał nie dotrzeć do władz

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napłynęły liczne skargi na obie prawicowe stacje. Z kolei rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska o reakcję na apel została zapytana przez "Presserwis". Brykczyńska twierdzi, że list to niej nie dotarł.

