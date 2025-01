Paulina Młynarska ma za sobą bardzo ciekawy rok. Dziennikarka, która od kilku lat mieszkała w Grecji, ogłosiła w lipcu 2024 roku, że po raz piąty wyszła za mąż. Jej wybrankiem okazał się tajemniczy Brytyjczyk. "Paulina Młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 05.07.2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto, dzieląc się naszą radością" - pisała wtedy Młynarska. Nie był to jednak koniec zmian jej życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Program Młynarskiej w ogniu krytyki. Zareagowała

Paulina Młynarska się przeprowadziła. Tak żyje jej się we Francji

Pod koniec 2024 roku dziennikarka poinformowała, że jej grecka willa została wystawiona na sprzedaż, a wraz z mężem i zwierzakami przeprowadza się z Krety aż do Francji. "Pożegnanie z Kretą. Siedem wspaniałych lat. Nie znaczy, że łatwych. Przyjechałam sama, z jedną walizką. Wyjeżdżam z mężem i bandą zwierzaków. Przed nami kilka dni w podróży drogą morską i lądową ku nowym wyzwaniom w starej dobrej Francji" - napisała niedawno na Instagramie. Z najnowszych postów Pauliny możemy się dowiedzieć, jak od kilku ostatnich tygodni żyje jej się we Francji.

Wszystko za sprawą faktu, iż Młynarska na bieżąco dzieli się ze swoimi obserwatorami zdjęciami z codziennego życia, w których opisach zdradza dodatkowe szczegóły. Kadry te możecie zobaczyć w galerii u góry strony. "Kilka porannych impresji z naszego nowego miejsca na ziemi. Przeprowadzka dwojga ludzi różnej narodowości do trzeciego kraju, z czwartego i piątego, to nie jest bułka z masłem" - przekazała Młynarska w jednym z wpisów. "Niech nikogo nie zwiedzie spokój tych uliczek. Oboje prowadziliśmy życie nomadów i teraz musimy rozplątać mnóstwo sznureczków. I zapętlić, zaczepić nowe" - dodaje.

Nam trzeba trzymania kciuków za wszystkie formalności! Jakie to szczęście, że pieski jeszcze nie muszą mieć na wszystko pozakładanych profili, aplikacji i skrzynek do doręczeń

- zwróciła się do fanów.



Pod innym z wielu zdjęć Młynarskiej możemy dowiedzieć się, że także jej psy potrzebowały czasu, by zadomowić się w nowym kraju. "Idealne francuskie pieski! Bardzo się obawialiśmy o to jak nasze wiejskie burki z Krety, które prawie nie widywały aut, nie bywały w mieście, żyły według powtarzalnej rutyny, poradzą sobie w nowym otoczeniu (...) Najpierw nas pieski zaskoczyły tym, jak dobrze zniosły cztery dni w podróży. Na promach były niczym stali bywalcy!" - ujawniła zadowolona Paulina.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Paulina Młynarska długo to ukrywała. Dopiero teraz pokazała zdjęcie ze ślubu. "Bardzo nie chcieliśmy..."

Willa Pauliny Młynarskiej na sprzedaż. Tyle może na niej zarobić

Jak już wspominaliśmy, wraz z podjęciem decyzji o przeprowadzce Paulina Młynarska postanowiła także sprzedać swoją grecką willę "Tatra". W sierpniu 2024 roku udostępniła w mediach społecznościowych ogłoszenie, w którym dokładnie opisała całą posiadłość. "Tak naprawdę trzy osobne (choć stanowiące jedną posiadłość) nieruchomości! Główna rezydencja o powierzchni 75 m kw., niezależny domek gościnny o powierzchni 52 m kw. i jednopokojowe studio o powierzchni 19 m kw. Urządzone w jasnym, bezpretensjonalnym, przytulnym stylu gdzieś pomiędzy skandynawskim a boho" - wyjawiła dziennikarka. Podkreśliła przy tym, że dom otoczony jest również pięknym ogrodem - pełnym drzew pomarańczowych, lawendy, hibiskusów i 600-letnią oliwką. Jak podał "Fakt" cena willi miała wynieść 625 tysięcy euro.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!