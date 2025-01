Orłoś podsumował TV Republikę po atakach na Owsiaka. Pisze o hańbie

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Założycielem fundacji jest Jerzy Owsiak. Z jego inicjatywy pierwszy finał odbył się 3 stycznia 1993 roku. W tym roku WOŚP gra pod hasłem "Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na oddziały onkologiczne i hematologiczne szpitali, hospicjów i zakładów patomorfologii dziecięcej. Hejt wobec WOŚP i jej założyciela jednak nie ustaje. Materiały o fundacji i "Światełku do nieba" nie były pokazywane w Telewizji Polskiej za czasów panowania PiS. Teraz Telewizja Republika robi co może, by podjudzać do nienawiści wobec WOŚP i jej założyciela. Wiele gwiazd stanęło murem za Owsiakiem. Do tego grona zalicza się także Maciej Orłoś, który zamieścił mocny wpis w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Koziejowska o tym, jakim facetem jest Orłoś i co sądzą o podstawionym przez TVP aktorze

Maciej Orłoś nie mógł przemilczeć ataków na Jerzego Owsiaka. Mocne oświadczenie

W ciągu ostatnich dni wiele mówi się o Jerzym Owsiaku, któremu grożono śmiercią. Wirtualna Polska przekazała, że 70-letni mężczyzna, który nękał działacza charytatywnego, inspirował się przekazami TV Republika. Ostatnio stacja Tomasza Sakiewicza opublikowała materiał, w którym Jerzego Owsiaka nazwała "sprawnym manipulatorem, który posługuje się emocjonalnym szantażem". - Owsiak sprawę zgłasza na policję. Kieruje jednocześnie niebotyczny hejt na niezależne od rządu redakcje i popełnia wpis, który jest groteskową odpowiedzią na dziennikarską dociekliwość - mówili redaktorzy w przygotowanym materiale. Maciej Orłoś okazał wsparcie Jerzemu Owsiakowi i pozwolił sobie na wymowny komentarz.

Stanowczo należy protestować przeciw łajdackiemu hejtowi na Jurka Owsiaka. To co wyprawia TV Republika (i nie tylko ona) przejdzie do historii jako hańba polskich mediów

- napisał dziennikarz. Kadr znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Konflikt Schreiber i Trybały rzuca się cieniem na "Królową przetrwania". Sprawa jest u prawnika

Anna Popek zapytana o wsparcie dla WOŚP. Te słowa będą się za nią ciągnęły

Anna Popek ostatni raz na antenie TVP pojawiła się 19 grudnia 2023 roku. Po zwolnieniu przeszła do TV Republika, gdzie prowadzi śniadaniówkę "Republika Wstajemy!". Zapytaliśmy dziennikarkę, czy wspiera fundację WOŚP, czy też zgadza się z linią stacji, dla której pracuje. "Cenię sobie wolność wyboru i sumienia, a taką mam. Wspieram tych, którym ufam i wierzę w ich wartości. Nie uważam, żeby dobrą radą dla młodych ludzi było 'róbta, co chceta'" - przekazała w rozmowie z Plotkiem prezenterka.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!