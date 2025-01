Kasia Tusk prężnie działa w mediach społecznościowych, a jej profil na Instagramie obserwuje prawie pół miliona internautów. Córka Donalda Tuska prowadzi również marki modowe, ale skupia się nie tylko na internetowej działalności. Razem z mężem Stanisławem Cudnym wychowują dwójkę dzieci - córki Liliannę i Marię. Kasia chętnie przemyca kadry z życia domowego, ale jednocześnie dba o prywatność rodziny. Tym razem zdecydowała podzielić się nieznanym faktem na swój temat. Córka premiera zdradziła nie tylko, ile ma wzrostu. Ujawniła informacje na temat męża, o którym bardzo rzadko wspomina.

Kasia Tusk zdradziła, ile ma wzrostu. Możecie się zdziwić

Kasia Tusk od lat inspiruje fanki swoim stylem. Córka premiera uwielbia minimalizm i klasykę. Raczej nie szaleje z dodatkami i stawia na ponadczasowe rozwiązania. Tym razem 37-latka nagrała wideo, na którym zaprezentowała najnowszą stylizację. Szykowała się na sanki z córkami i postawiła na czarną bazę, na którą składały się dopasowane spodnie z szerszymi nogawkami, czekoladowe futerko, puchatą czapkę, szalik i szare rękawiczki. Jak sama zdradziła, z uwagi na swój wzrost i delikatną urodę, często brana jest za osobę niepełnoletnią.

Gdy wkładasz większe kolczyki idąc na sanki, bo masz 162 cm wzrostu i łudzisz się, że dzięki temu inni ludzie nie będą brali ciebie za dziecko

- napisała córka Donalda Tuska.

Przy okazji Kasia Tusk podzieliła się również zabawną historią związaną z jej mężem. Mimo aktywności na Instagramie, nie pokazuje w mediach ukochanego. Dopiero kilka lat po ich ślubie wyszło na jaw, że są małżeństwem. To ona sama zdradziła tę informację, gdy w 2019 roku poinformowała o wystawieniu na licytację WOŚP ślubnej kreacji. Wspominała wówczas, że suknia ma już pięć lat. "W weekend spadł w Sopocie śnieg. W czapce wyglądam jak dziecko, więc włożyłam coś, co jest bardziej w stylu kobiety po trzydziestce niż ucznia podstawówki. Duże kolczyki i sztuczne futerko chyba zdały egzamin, bo jak zamawiałam później kawę w kawiarni, sprzedawca mówił mi per 'Pani'. Gorzej, że mojemu mężowi mówił 'na Ty' - dodała influencerka.

Kasia Tusk męża pokazała tylko kilka razy

Córka Donalda Tuska męża poznała w liceum. Przyjaźń po latach przerodziła się w głębsze uczucie. Stanisław Cudny jest architektem i prowadzi własną firmę. Kasia Tusk, podobnie jak w przypadku córek, przemyca kadry z ukochanym, ale nie ujawnia jego wizerunku. Swego czasu zamieściła na InstaStories klimatyczne zdjęcie z sypialni. Można było dostrzec obraz w białej ramie, który zasłonił kolaż czarno-białych fotografii z ukochanym. Widać było kadry, na których Stanisław Cudny na tle natury obejmował żonę. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

