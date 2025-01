Ola Nowak w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami ważnymi wydarzeniami z życia. Patrząc na profil na Instagramie gwiazdy, takimi z pewnością są podróże. Influencerka właśnie pochwaliła się szczegółami wyprawy na tajską wyspę Phuket. Zdradziła jednodniowe koszy zakwaterowania w willi z basenem oraz licznych atrakcji.

Ola Nowak ujawniła koszty jednodniowego pobytu na egzotycznej wyspie. Kwota zwala z nóg

Ola Nowak na początek przedstawiła koszt jednego noclegu w ekskluzywnej willi, w której jedną z licznych atrakcji był pokaźnych rozmiarów basen. Cena doby pobytu we wspomnianym miejscu wynosiła aż 2400 zł. Do tego doszedł room service z lokalną kuchnia za około 130 zł oraz odmładzająca kąpiel w wodzie z płatkami róż za 80 zł. - Transfer z lotniska był w cenie hotelu, który wybraliśmy na pierwsze dni - były to takie wille z prywatnym basenem. Cena w szczycie sezonu, w którym jesteśmy to 2400 złotych za no - pochwaliła się influencerka. Na tym jednak nie koniec atrakcji Oli Nowak. Gwiazda wraz z ukochanym zdecydowali się na romantyczną przejażdżkę skuterami wodnymi. Po wszystkim zakochani zdecydowali się naładować baterię w jednym z lokalnych spa. Za chwilę relaksu zapłacili 650 zł, co i tak miało być promocyjną ceną. - Skuter do przemieszczania się to tu totalny must have. Cena to około 60 zł za dzień. Szybki pad thai po drodze za 20 zł. Czterogodzinny pakiet dla dwóch osób w jednym z najbardziej polecanych spa kosztował 650 zł. Udało mi się skorzystać z noworocznej promocji. Normalnie kosztuje to 1200 zł. Ale nawet w tej cenie mega warto - wyznała Ola Nowak.

Internauci zaskoczeni ceną jednego dnia wypoczynku Oli Nowak. Pozostawili liczne komentarze

Ola Nowak, podsumowując koszt jednego dnia wyjazdu wyspę Phuket, wyznała, że całość kosztowała ją 4700 zł. Pod opublikowanym przez influencerkę nagraniem szybko pojawiły się komentarze od jej fanów. Wielu internautów wspomniało o swoich wyjazdach do Tajlandii. "Jak na Tajlandię to wysokie ceny, w BKK można wynająć apartament w świetnej lokalizacji w przedziale 1900-2500 zł na cały miesiąc" - napisał jeden z fanów Oli Nowak. "Okrutnie drogo. My byliśmy 16 dni i tyle nie wydaliśmy" - wtórował autor innego komentarza. "4000 to mój budżet na miesiąc w Tajlandii i żyje jak królowa" - napisała inna fanka gwiazdy.