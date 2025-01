Maciej Musiał, tak jak wiele innych gwiazd, zdecydował się wesprzeć tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktor zdobył jednak serce internautów, którzy szybko docenili jego pomysłowość. Celebryta zaoferował, że osobie, która wygra licytację, posprząta dom, a w tle puści znany przed laty utwór "Explosion". To jednak nie koniec rewelacji. Musiał wpadł na kolejny pomysł, by urozmaicić aukcję. Internauci oszaleli.

REKLAMA

Zobacz wideo Musiał o powrocie do "Rodzinki.pl". Doczekamy się?

Maciej Musiał znowu zaskakuje. Urozmaicił aukcję na WOŚP

Odkąd Maciej Musiał ogłosił, że wystawia aukcję na WOŚP, w internecie nie cichnie. Aktor wzbudził niemałą sensację swoją decyzją, by posprzątać dom zwycięzcy licytacji. "Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu 'Explosion'" - przekazano w opisie oferty. To nie koniec rewelacji. Celebryta wpadł na to, by jeszcze bardziej urozmaicić swoją charytatywną aukcję. W najnowszym poście na Instagramie aktor poinformował, że dla osoby, która wygra aukcję, ma kolejną niespodziankę. Jak się okazuje, oprócz Musiała i potrzebnych do sprzątania produktów, pojawią się także... Kalwi i Remi, czyli autorzy hitu "Explosion"!

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Muniek Staszczyk wsparł Owsiaka i uderzył w TV Republikę. Mówi o niskim poziomie

Maciej Musiał rozgrzał fanów. Już myślą, co zrobić, żeby wygrać licytację

W komentarzach pod filmikiem dodanym przez Musiała od razu zawrzało, a fani już myślą, w jaki sposób zarobić, by wygrać licytację. Obecnie cena sprzątania wynosi już ponad 50 tysięcy złotych i stale rośnie! "I weź tu nie posprzątaj mieszkania przed taką wizytą", "Geniusz!", "To jedyna impreza, u mnie na chacie, na którą sąsiedzi przyjdą ze strażą miejską, żeby też mogła popatrzeć", "Błagam, zróbcie transmisję, bo moje konto oszczędnościowe tego nie ogarnie", "Dobra i tak nie potrzebuje tej nerki", "Nie Musiał, a pozamiatał", "Zróbmy zbiórkę, proszę" - rozpisywali się pod postem internauci, jak i gwiazdy. "No nie mogę" - skomentowała Julia Wieniawa. Barbara Kurdej-Szatan doceniła pomysłowość: "No genialne! Bawiłam się do tego nie raz". "Robisz to dobrze" - skwitował Kuba Badach.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!