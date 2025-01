Nie milkną echa głośnego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Byli partnerzy dolewają zresztą oliwy do ognia, bo udzielają się na ten temat medialnie. Zdecydowanie więcej można dowiedzieć się od Peli, który często wchodzi w dyskusje z internautami. Sporo emocji wywołało, zdawać by się mogło, zupełnie zwykłe nagranie tancerza, który pokazał, jak przygotowuje obiad.

REKLAMA

Zobacz wideo O wszystkim opowiedział

Maciej Pela wdał się w dyskusję z internautką. Rozpętała się burza

11 stycznia Maciej Pela postanowił podzielić się z fanami przepisem na spaghetti aglio e olio. Tancerz postawił kamerę w kuchni i nagrał kolejne etapy przygotowywania posiłku. Pod postem zaroiło się od komentarzy, z których zdecydowana większość wychwalała kulinarny talent Peli. Jak zwykle pojawiły się też jednak opinie od osób, które nawiązały do ostatnich zmian w jego życiu. "Nie rozumiem, jak kobieta może porzucić faceta, który kocha dzieci i dobrze gotuje. Co z tymi 'dziewczynkami' się dzieje?" - napisała jedna z fanek. Szybko okazało się, że nie wszyscy podzielają jej przemyślenia. "Facet ma być facetem, a nie kuchtą i opiekunką. Ona nie będzie na niego robić" - odpisała inna internautka. Jej słowa, co zresztą nie dziwne, wyprowadziły Macieja Pelę z równowagi.

Dokładnie! (...) W kuchni może co najwyżej zjeść pęto kiełbasy i wysłać tam kobitę! Baby do garów!

- odpisał ironicznie. "Jeszcze kto to widział, żeby ojciec za opiekunkę robił. Przecież wszyscy wiedzą, że odpowiedzialność ojca kończy się z chwilą skończenia" - dodał. Chwilę później w sekcji komentarzy rozpętał się prawdziwy armagedon. Część osób stawała w obronie Macieja Peli, inni popierali słowa internautki. "Brawo, Maciej Jesteś super gość. Brawa dla matek, które nauczyły swoich synów życia i robienia koło siebie", "Ktoś tu chyba nie odrobił lekcji z rozstania i dalej 'służy' (pod pozorem obowiązku rodzicielskiego) pani i jej karierze" - czytamy.

CZYTAJ TEŻ: Maciej Pela zadziwił fanów. Wspomniał o tajemniczym powrocie

Tak Maciej Pela mówił o rozstaniu w "Pytaniu na śniadanie"

Rozstanie w mediach jako pierwsza oficjalnie potwierdziła Agnieszka Kaczorowska. Tancerka o rozpadzie małżeństwa powiedziała na kanapie Kuby Wojewódzkiego, jednak nie wdawała się w szczegóły. O rozstaniu o wiele więcej wyjawił mediom jej były partner. Mocne słowa z jego ust padły na początku roku w "Pytaniu na śniadanie". - Udało mi się wyjść ze 'sztywnego garnituru', pozorów i z tego co wypada, a co nie - mówił Pela. - Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru - dodał.