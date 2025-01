10 stycznia oficjalnie rozpoczął się 27. festiwal Polskich Nagród Filmowych Orły, na którym zobaczymy polskie filmy, które pojawiły się w kinach w 2024 roku. Produkcje będą ubiegać się o nominacje do nagród Polskiej Akademii Filmowej. Na otwarciu wydarzenia pojawili się artyści związani ze światem polskiego filmu. W tym gronie znalazł się Zbigniew Zamachowski, który na czerwonym dywanie pojawił się w towarzystwie ukochanej - Gabrieli Muskały. Jak się zaprezentowali?

Zamachowski i Muskała na czerwony dywanie. On swobodnie, ona pomieszała style

Zbigniew Zamachowski od 2021 roku jest w związku z koleżanką po fachu, Gabrielą Muskałą. Parę razem rzadko możemy zobaczyć na ściankach. Tym razem zmienili zdanie i postanowili wspólnie pojawić się na otwarciu 27. Polskich Nagród Filmowych Orły. W czym mogliśmy zobaczyć aktorski duet? Muskała zdecydowała się na długą, zwiewną, czarną sukienkę w wyraziste, niebieskie kwiaty. Do tego dopasowała sportowe buty i czarne rajstopy. Zamachowski postanowił wybrać się na wydarzenie "na luzaku". Założył na siebie t-shirt, w podobnym kolorze do sukienki partnerki, z nadrukiem oraz jasne jeansy. Narzucił czarną marynarkę. Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zamachowski i Muskała rzadko mówią o związku

Dotychczas aktor był trzykrotnie żonaty. Ostatnią z jego małżonek była Monika Richardson, z którą rozstał się po niemal dekadzie związku. Krótko po tym Zamachowski związał się z Gabrielą Muskałą. Para niezbyt często decyduje się na ujawnienie szczegółów relacji. Aktorka zdecydowała się jednak przed laty co nie co ujawnić. Opowiedziała w podcaście "Porażka, czyli sukces", którego prowadzącą jest Anna Zejdler, czym ujął ją ukochany. "Cudowne poczucie partnerstwa i swobody, akceptacji absolutnej i to, że ja się z tym człowiekiem mogę śmiać przede wszystkim. Ale też mogę mu się wypłakać w ramię, jak trzeba, i pomóc, jak jemu jest ciężko" - mówiła. Zaznaczyła również, że Zamachowski jest dla niej idealnym partnerem. Urzekł ją również podejściem do życia i charakterem.

