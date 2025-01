Wygląda na to, że ostatnia współpraca Edyty Górniak z agencją zakończyła się bardzo szybko, bo zaledwie po czterech miesiącach. Przedstawiciele BCM LIVE, który sprawami wokalistki zajmowali się od września ubiegłego roku, właśnie przekazali, że ich drogi już się rozeszły. "W dniu 10.01.2025 r. Agencja BCM LIVE przestała reprezentować interesy Pani Edyty Górniak. To była bardzo ciekawa podróż, jednak cały zespół BCM chce skupić się na projektach, które mają potencjał na sukces" - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Była agencja Edyty Górniak wbija jej szpilę

W dalszej części wpisu byli przedstawiciele BCM LIVE przekazali, że bardzo szanują Edytę Górniak i przyjmą "każdą narrację artystki". "Przygoda zapowiadała się bardzo ciekawie, ale może nie ten czas. Trzymamy kciuki za dalsze działania zawodowe pani Edyty" - dodano. Na koniec pojawił się nieco złośliwy komentarz w stronę Górniak. "Zespół BCM poszukuje natomiast nowego projektu z pełnym zaangażowaniem i partnerów z ambicjami na odniesienie sukcesu" - podsumowano.

Edyta Górniak nie zostawiła oświadczenia bez odpowiedzi

Co ciekawe, ze słów Edyty Górniak wynika, że współpraca z agencją rzeczywiście się zakończyła, ale wcześniej i na jej warunkach. Wokalistka twierdzi, że miała ku temu poważny powód. "Z dniem 7 stycznia tego roku, po wcześniejszym rozpoznaniu sfałszowania dokumentów finansowych, zdecydowałam nie przedłużać okresu próbnego dla dalszej współpracy z osobą pana Bartka Kunca" - pisze gwiazda. Edyta Górniak dodała, że rzeczonych dokumentów nie zamierza ujawniać, a sprawę skierowała do prawnika. "Podjęłam próbę i ryzyko współpracy, gdyż lubię dawać ludziom szansę. Ale obok wiedzy praktycznej, uczciwość finansowa i moralność liczą się dla mnie tyle samo" - czytamy. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielami BCM LIVE, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Screeny z oświadczeniami agencji i Edyty Górniak znajdziecie w galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że Edyta Górniak współpracę z agencją rozpoczęła pod koniec września tego roku. "To będzie inspirująca podróż, w którą wybieramy się z Panią Edytą tak, aby marka osobista, jaką jest Edyta Górniak wspólnie z całym zespołem BCM rozwinęła swoje skrzydła najszerzej jak się da, a wiatr przyjdzie sam, bo dookoła sama dobroć i mnóstwo życzliwych ludzi"- można było przeczytać w mediach społecznościowych agencji.

