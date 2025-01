Katarzyna Dowbor to od lat jedna z najpopularniejszych dziennikarek w polskiej telewizji. Przez dekadę była związana z programem "Nasz nowy dom", ale Edward Miszczak podziękował jej za współpracę z Polsatem, co odbiło się szerokim echem w mediach. Po chwilowym kryzysie Katarzyna Dowbor stanęła na nogi i radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek. Dziennikarka w 2022 roku w wieku 63 lat przeszła na emeryturę, ale nadal pozostaje aktywna zawodowo. Dowbor przez lata regularnie odprowadzała składki do ZUS. Kiedy zobaczyła pierwszą wypłatę świadczenia, była zaskoczona.

Katarzyna Dowbor o swojej emeryturze. "Nie narzekam"

Katarzyna Dowbor swoją telewizyjną przygodę zaczynała w Telewizji Polskiej. Dziennikarka przez 30 lat była wierna stacji. Dopiero w 2013 roku zdecydowała się przejść do Polsatu. To właśnie w tej stacji została prowadzącą formatu "Nasz nowy dom", za co pokochali ją widzowie. Po zwolnieniu z Polsatu wróciła na antenę TVP, gdzie prowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie". Katarzyna Dowbor jakiś czas temu wyjawiła, że w przeciwieństwie do wielu gwiazd dbała o to, aby odprowadzać składki emerytalne do ZUS. Dziś jak wyliczył "Super Express", jej emerytura wynosi około czterech tysięcy złotych i jak podkreśliła sama Dowbor, jest to dla niej zadowalająca kwota.

Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, więc ja odkładałam składki i mam emeryturę. Może ona nie jest jakaś bardzo wysoka, ale nie jest też bardzo niska. Ja spokojnie... nie narzekam

- podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Dowbor nadal jest aktywna zawodowo. "Chętnie ustąpię miejsca, jeśli zjawi się ktoś lepszy"

Mimo przejścia na emeryturę Katarzyna Dowbor nie zamierza zwalniać tempa i nadal angażuje się w liczne projekty. W licznych wywiadach dziennikarka podkreśla, że ma jeszcze dużo energii i nie wyobraża sobie, aby zrezygnować z pracy. Podkreśliła, że zrobi to, jeśli na jej miejsce zjawi się ktoś lepszy. "Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś ma komuś robić miejsce. Dla każdego to miejsce jest, tylko trzeba sobie na nie zapracować. I jeżeli przyjdzie młody człowiek, który będzie o tym zawodzie, o tej pracy wiedział dużo więcej ode mnie, będzie lepszy w tym, co ja robię, to ja bardzo serdecznie zapraszam i ja chętnie ustąpię miejsca" - podkreśliła w rozmowie z "Na Żywo". Jak wygląda sytuacja emerytalna innych ludzi z telewizji? Karol Strasburger już dawno osiągnął wiek emerytalny i od co najmniej dziesięciu lat mógłby cieszyć się odpoczynkiem, ale jak sam przyznał, ze swojej emerytury nie byłby w stanie wyżyć. "Jest bardzo niska, tak jakby jej nie było, mimo wszystkich składek, które odprowadzałem, i mimo tego, że nie obciążyłem państwa w żaden sposób, np. leczeniem szpitalnym czy innymi dopłatami" - powiedział Plotkowi, dodając, że od lat leczy się prywatnie. Więcej przeczytacie tutaj: Karol Strasburger ma 76 lat, ale nie chce iść na emeryturę. Ile wynosi jego świadczenie?

